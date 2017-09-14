معلمة ومن عائلة معروفة تعلن قدرتها على تزويج العوانس بالرقية الشرعية!

أثار تداول مقطع فيديو لإحدى مشاهير موقع “سناب شات” وهي تروج لامرأة سعودية تعمل معلمة تخصص دراسات إسلامية، لديها القدرة على حل مشاكل العانسات، استياء كبير في المجتمع السعودي وبين نش.

وأكدت صاحبة المقطع أن الراقية الشرعية المقصودة، تأثيرها فعال جدا في علاج السحر والحسد والعين، مطالبة المشاهدين بمتابعة حسابها.

وأظهر الفيديو صوت الراقية المزعومة وهي تروج لنفسها وتدعي أنها استطاعت أن تفك عقدة الكثير من الفتيات العوانث، وأنها زوجتهم بعد 4 أشهر فقط من ترددهن عليها.

وعبّر مغردو مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من ترويج مثل هذه المقاطع، مؤكدين أنها خزعبلات وغباء ومخالفة للشريعة الإسلامية.