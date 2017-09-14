«آي فون إكس» بشاشة سوبر «ريتينا» ومقاوم للماء

أماطت شركة أبل أخيراً عن هاتفها الرائد و المنتظر “آي فون إكس” ويلفظ “آي فون 10” كما التسريبات السابقة مصنوعاً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ “ستانليس ستيل” وذلك بدلاً من الألومنيوم، بشاشة جديدة من نوع “سوبر ريتينا” كاملة من الحافة إلى الحافة، دون مفتاح الشاشة الرئيسي “هوم”، وبهيكل مقاوم للماء والأتربة، وفقاً لمعيار “آي بي 67”

وتأتي شاشة الهاتف ذات قياس 5.8 بوصة ودقة 1125×2436 بكسل، وكثافة بيكسلات 458 نقطة لكل بوصة، بتكنولوجيا “أوليد” حيث التباين العالي ودقة الوضوح الرائعة وتقديم ألوان “إتش دي آر”، مع دعم لتقنية اللمس ثلاثية الأبعاد.

ويتميز الهاتف بتصميم نحيف، من الزجاج في الجهتين الأمامية والخلفية، كما هو الحال مع الهاتفين “آي فون 8” و”8 بلس”، ويتوفر بلونين فقط هما الفضي والرمادي.

وأوضح شيلر، نائب رئيس أبل لقطاع التسويق العالمي، أن الهاتف يدعم الإيماءات اللمسية المتعددة في التعامل مع الهاتف، عوضاً عن الزر الرئيسي “هوم”، حيث بإمكان المستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسية من خلال السحب بالإصبع من الأسفل إلى الأعلى ولإيقاظ الهاتف بالإمكان النقر عليه، ويتم تنشيط سيري بالنقر على المفتاح الجانبي للتحدث معها وإعطائها أوامر.