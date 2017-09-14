 «آي فون إكس» بشاشة سوبر «ريتينا» ومقاوم للماء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«آي فون إكس» بشاشة سوبر «ريتينا» ومقاوم للماء القحطاني يوجه رسالة قوية للمتعاطفين مع أعداء الوطن! أول تعليق لـ “مفتي المملكة ” والشيخ “المغامسي” على حراك 15 سبتمبر .. وهكذا وصفوه السلطات الليبية تلقي القبض على «164» مهاجرًا غير شرعي الأرصاد: تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار في «6» مناطق سعودية “أمن الطرق” يضبط خمورا معده للترويج في سيارة يقودها وافد صحة عسير تستقبل 14 إصابة في حادثين مرورين منفصلين المتحدث باسم معارضة قطر: النظام استخدم أكثر من 40 مليار دولار من الاحتياطي لتغطية خسائره “مجلس الأمن” يندد بالعنف ضد الروهينجا.. ثلثهم فرّ من التطهير العرقي “مانشستر” يلقن “فينورد” درسا قاسيا 5 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن بدون مغادرة المكتب رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على أبويل بثلاثية

«آي فون إكس» بشاشة سوبر «ريتينا» ومقاوم للماء

«آي فون إكس» بشاشة سوبر «ريتينا» ومقاوم للماء
المناطق_وكالات

أماطت شركة أبل أخيراً عن هاتفها الرائد و المنتظر “آي فون إكس” ويلفظ “آي فون 10” كما التسريبات السابقة مصنوعاً من مادة الفولاذ المقاوم للصدأ “ستانليس ستيل” وذلك بدلاً من الألومنيوم، بشاشة جديدة من نوع “سوبر ريتينا” كاملة من الحافة إلى الحافة، دون مفتاح الشاشة الرئيسي “هوم”، وبهيكل مقاوم للماء والأتربة، وفقاً لمعيار “آي بي 67”

وتأتي شاشة الهاتف ذات قياس 5.8 بوصة ودقة 1125×2436 بكسل، وكثافة بيكسلات 458 نقطة لكل بوصة، بتكنولوجيا “أوليد” حيث التباين العالي ودقة الوضوح الرائعة وتقديم ألوان “إتش دي آر”، مع دعم لتقنية اللمس ثلاثية الأبعاد.

ويتميز الهاتف بتصميم نحيف، من الزجاج في الجهتين الأمامية والخلفية، كما هو الحال مع الهاتفين “آي فون 8” و”8 بلس”، ويتوفر بلونين فقط هما الفضي والرمادي.

وأوضح شيلر، نائب رئيس أبل لقطاع التسويق العالمي، أن الهاتف يدعم الإيماءات اللمسية المتعددة في التعامل مع الهاتف، عوضاً عن الزر الرئيسي “هوم”، حيث بإمكان المستخدمين العودة إلى الشاشة الرئيسية من خلال السحب بالإصبع من الأسفل إلى الأعلى ولإيقاظ الهاتف بالإمكان النقر عليه، ويتم تنشيط سيري بالنقر على المفتاح الجانبي للتحدث معها وإعطائها أوامر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>