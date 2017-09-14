 الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات تأديبية ضد سان جيرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات تأديبية ضد سان جيرمان

الاتحاد الأوروبي يبدأ إجراءات تأديبية ضد سان جيرمان
المناطق_وكالات

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إجراءات تأديبية بحق أندية سلتيك الإسكتلندي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبازل السويسري، بعد الأحداث التي شهدتها الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأول الثلاثاء.

ووجه يويفا اتهامات لنادي سلتيك بعد أن اقتحم مشجع أرضية الملعب خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه سان جيرمان 0-5 وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المشجع كان يهدف على الأرجح للتعدي على كيليان مبابي.

وكذلك يواجه سان جيرمان اتهامات بسبب تحطيم مقاعد في المدرجات الخاصة بالفريق الضيف في إستاد سلتيك.
أما بازل فيواجه إجراءات تأديبية بعد أن أطلق مشجعوه المقذوفات النارية خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 0-3 على ملعب أولد ترافورد.

وأوضح يويفا في بيان أصدره اليوم الأربعاء أن لجنة الانضباط والقيم ستنظر قضايا الأندية الثلاثة في 19 أكتوبر المقبل.

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