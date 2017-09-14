اليمن: عبدالملك الحوثي يعبث بــ«القرآن الكريم» لإعلاء سلالته

كشف مصدر مقرب من ما يسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء، أن وزير الأوقاف والإرشاد في حكومة الانقلاب القاضي شرف علي القليصي بدأ في تنفيذ توجيهات عبدالملك الحوثي، باستبدال كافة أئمة وخطباء المساجد المخالفين لتوجهات الحوثي بكل المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون.

وقال المصدر إن : شرف القليصي بدأ في توجيه دعوة لعقد اجتماعات مع عدد من الخطباء الذين من المتوقع أن يتم استمالتهم، فيما تم توجيه خطابات لعدد آخر بإيقافهم من خطب الجمعة، مبيناً أن لقاء جمع عبدالملك الحوثي ببعض الدعاة والخطباء وتم توجيههم إلى مواجهة ومهاجمة المذاهب الأخرى.

تهديد المعارضين

وأضاف المصدر أن عدداً كبيراً من خطباء المساجد والدعاة رفض هذا التوجه، إلا أن القيادي الحوثي يحيى أبوعوضة والذي سبق له وصف القرآن الكريم بالناقص والأعمى، هدد كل المعارضين لتوجيهات عبدالملك، مبيناً أن اللقاء الذي دعا إليه القليصي شمل كافة الدعاة وخطباء المساجد ومسؤولي المراكز الصيفية والدينية، لافتاً إلى أن الخطوات التالية ستتضمن إثارة الاختلاف حول المسائل الفقهية والترويج للاحتفالات الحوثية مثل عيد الغدير وغيرها، إضافة إلى أهمية الولاية وأحقيتها.

وأكد المصدر أن الحوثي مهتم حالياً بالمنابر كونها وسيلة تعبئة جماهيرية ويرى فيها الطريق المؤثر على عقول المواطنين وجرهم إلى أفكارهم وأدلجتهم، كاشفاً عن أن خطب الجمع المستقبلية ستشهد هجوماً كبيراً على المذاهب والآراء المخالفة.

موضحاً أن الوزير القليصي أعد قائمة بأسماء بديلة لخطباء في الكثير من المساجد، وهذه القائمة تضم عناصر ليس لها خبرات سابقة، غير أنهم يدينون بالولاء للحوثي، وتم تزويدهم بمعلومات عن الولاية.

تغيير المناهج

وقال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون التوجيه والإرشاد وعضو جمعية علماء اليمن الشيخ محمد عيضة بن شبيبة، إن “الحوثيين يقومون منذ سنوات، وعن طريق مناهج التعليم وحلقات القران أو المراكز الصيفية ومدارس التحفيظ والمساجد ودور العلم، لإحداث تغيير طائفي مذهبي اثني عشري”.

مبيناً أن المنهج الرسمي شهد حذف اسم عمر بن الخطاب وعائشة وهذا هو جهدهم ومشروعهم لمحاربة الكتاب والسنة.

وبين أن الحوثيين يصورون الوهابية بقرن الشيطان ومحمد عبدالوهاب عميل الماسونية، ويجيشون ضد كل من ينتمي لمذهب أحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة، وهذا منهج إيران بغرض تصدير الثورة من خلال تغيير المناهج، وخطب العلماء.