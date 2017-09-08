سلطان بن سلمان: بتوجيهات خادم الحرمين نتجه نحو تعزيز السياحة

أكد الرئيس الصيني شي جين بنيغ على أهمية دعم السياحة في العالم لأنها تمثل قناة مهمة لتبادل المعارف والثقافات بين البلدان وتنمية الاقتصاد وتوفير الوظائف والارتقاء بحياة البشر مؤكداً أن السياحة الوافدة إلى الصين تشكل ما نسبته 10% من الاقتصاد المحلي حيث يزورها نحو 95 مليون شخص في العام وتأتي في المرتبة الرابعة عالمياً، كما يصل حجم الانفاق على السياحة الداخلية أكثر من 600 مليار دولار وأن الصين تعمل بكل طاقتها ومقدراتها لتنمية السياحة أكثر وأكثر نظراً لقوتها في توفير الفرص الوظيفية الحقيقية للمواطنين.

وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الوزراء في افتتاح اعمال الدورة 22 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية أمس الأربعاء في مدينة شنغدو الصينية، ” إن خير وسيلة لتنمية الاقتصاد تكون من خلال تمكين السياحة وإزالة العوائق التي تواجهها في مختلف المجالات وتشجيع الناس على السفر والتنقل والاستمتاع بالعالم”.

وشارك في المؤتمر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على رأس وفد المملكة العربية السعودية.

من جهته، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته في حفل الافتتاح على أهمية السياحة وتمكينها لتكون رافداً معززاً وداعماً للاقتصاد ومولداً للفرص الوظيفية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية عملت مع منظمة السياحة العالمية لتحقيق أكبر نمو لقطاع السياحة ، مؤكداً أن المملكة وبتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، تتجه وبكل قوتها نحو تعزيز السياحة وتمكينها ودعمها على مختلف المستويات لتواصل المزيد من النجاحات والقفزات التي تتوزاى مع تطلعات المواطنين والمقيمين وزوار المملكة .

وأضاف ” عملت هيئة السياحة والتراث الوطني على ذلك منذ بداياتها حتى وصلت اليوم السياحة في المملكة إلى مستويات كبيرة والأرقام تعكس ذلك حيث أن السياحة اليوم هي ثاني قطاع من حيث العدد يوفر فرص وظيفية للمواطنين السعوديين، مؤكداً أن المواطن السعودي يريد فرصاً وظيفية ينمو فيها ولا يعمل فيها”.

وأضاف سموه أن أحد العوامل التي حققت النجاح لقطاع السياحة في المملكة أن الهيئة أشركت المواطن في التخطيط والتنفيذ وهو ما جعل القطاع ينمو بسرعة ولا تصادفه أي عوائق وبالتالي لكي يقتنع المواطن يجب أن يشارك ويشعر أن كل ما يجري يمثله وهو جزء منه.

من جهته دعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي إلى ضرورة تعزيز السياحة العالمية ودعم حركة السفر وتوفير مقومات السعادة والراحة للمسافرين مؤكداً على أن 1.2 مليار شخص يسافرون سنويا متوقعاً نمو هذا الرقم إلى 1.8 في عام 2030 م ، وأوضح الأمين العام إلى أن الصين تعد الأولى من حيث تصدير السياح إلى العالم داعياً الجميع إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق ما اتفقت عليه الدول من حيث أهمية السياحة وتمكينها وتعزيز حضورها وإلغاء جميع الحواجز والقيود.

وتعد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في دورتها الـ 22 أكبر جمعية تعقد بتاريخ المنظمة إذ يشارك فيها نحو 1100 مسئول و75 وزيراً يمثلون أكثر من 132 دولة، وقد فازت البحرين ومصر بعضوية المجلس التنفيذي عن منطقة الشرق الأوسط لتنظم إلى المملكة التي هي أصلاً عضواً بالمجلس ليصبح عدد الدول العربية أعضاء المجلس التنفيذي ثلاثة، كما تم ترشيح المملكة ومصر للعمل في اللجنة المخصصة لإعداد المشروع النهائي للاتفاقية الإطارية لآداب السياحة، والإمارات رئيسا ولبنان والعراق نائبين.