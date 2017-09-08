 انطلاق حملة المحافظة على الكتاب المدرسي بتعليم النماص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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انطلاق حملة المحافظة على الكتاب المدرسي بتعليم النماص

انطلاق حملة المحافظة على الكتاب المدرسي بتعليم النماص
المناطق_النماص
بمناسبة الاستعداد للعام الجديد والإنتهاء من توزيع المقررات المدرسية على جميع مدارس تعليم النماص أطلقت حملة المحافظة على الكتاب المدرسي بإدارة تعليم النماص ممثلة بقسم التخطيط والتطويروفكرة وإعداد المشرف التربوي بقسم التخطيط الأستاذ محمد حصان ومشاركة قسم الإعلام التربوي وذلك لما للكتاب المدرسي من أهمية كبرى ومايحمل من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة ، وأيضاماتبذل الحكومة من ميزانيات ضخمة لتوفير هذه الكتب للطلبة والطالبات وتكون بأجمل صورة وإخراج مميز ، فعلى المسؤولين والطلبة الإهتمام الكبير بالمحافظة عليها وتعليم الجيل إحترام الكتاب والمحافظة عليه وذلك دليل رقي الأمم وتحضرها …

وذكر صاحب فكرة الحملة أ.محمد حصان بأن الإهتمام بالكتب المدرسية هاجس كل مواطن مخلص وواعي ومن هنا أتت فكرة الحملة لماشاهده الجميع من إساءة وإمتهان للكتاب المدراسي ،وستنفذ الحملة على مستوى الإدارة والمدارس (بنين- بنات ) وتكون مستمرة حتى نهاية العام الدراسي 1439/1438 ويطلق وسم
بهذا الخصوص #المحافظة_على_الكتاب_المدرسي_بالنماص وستكون الحملة تحت متابعة الجميع من مسؤولي الإدارة والمدارس …إن تعويد الطلاب والطالبات على المحافظة على الكتاب المدرسي والممتلكات الخاصة والعامة مطلب إسلامي وأخلاقي ووطني ودليل إنتماء ووعي .

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