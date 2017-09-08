 القتل تعزيزاً بحق ثلاثة من مروجي الحشيش بمنطقة عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القتل تعزيزاً بحق ثلاثة من مروجي الحشيش بمنطقة عسير

القتل تعزيزاً بحق ثلاثة من مروجي الحشيش بمنطقة عسير
المناطق_عسير

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيزا في ثلاثة من مروجي الحشيش المخدر بمنطقة عسير.

وبحسب بيان للوزارة، فقد تم القبض على كل من 1- إبراهيم علي سعيد عباس ، 2- محمد علي يحيى سالم ، 3- علي محمد عبدالله حسن – يمنيي الجنسية – ، عند قيامهم بتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بما نسب لهم وبإحالتهم إلى المحكمة صدر بحقهم صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهم والحكم بقتلهم تعزيرا ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً ، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجناة المذكورين اليوم في منطقة عسير.

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