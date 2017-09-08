 بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال تعليم مكة يستلم عدداً من المباني التعليمية الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ديوان المراقبة لمجلس الشورى : 12 بليوناً إنفاق الجهات الحكومية على الاستشارات وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : رفع الحظر عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع الزهراني: منطقة الباحة تتميز بالمنتجات ومهرجان الرمان يتطور عاما بعد عام “التعليم” تكافئ المعلمين المميزين بحرمانهم 30 يوماً من الإجازة السنوية العام المقبل! العمل والتنمية: انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس غدًا بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال تعليم مكة يستلم عدداً من المباني التعليمية الجديدة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) …تأمين 250 حقيبة وتبقى 183 تعليم القصيم تستهل عامها الدراسي بالاحتفاء بالمعلمين والمعلمات مرور القصيم يستعد لبداية العام الدراسي الجديد بأكثر من 250 دورية عضو شورى سابق يكشف صفات تميز الجواسيس ..وهذا ماتفعله بعد افتضاح أمرهم! سعود القحطانى لـ “تنظيم الحمدين”: كذبتم ولا مصالحة ولا وساطة أزمة هلاليه اتحاديه حول الحكم الأجنبي والمرادسي الأقرب لضبط المواجهة

بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال تعليم مكة يستلم عدداً من المباني التعليمية الجديدة

بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال تعليم مكة يستلم عدداً من المباني التعليمية الجديدة
المناطق_عادل الزهراني

استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عدداً من المباني التعليمية ( بنين – بنات ) والتي سيتم تشغيلها مع بداية العام الدارسي الحالي 1438/ 1439هـ بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن إنشاء مثل هذه المشاريع التعليمية وتأهيل أخرى يجسد بجلاء ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم كبير لقطاع التعليم أدى إلى تطويره ونقله للمستويات المأمولة التي ينشدها الجميع وفق رؤية المملكة 2030. وأشاد  الحارثي بما حظي ويحظى به التعليم في المنطقة من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطوره ورقيه ودعمه عجلة المشاريع التعليمية في المنطقة، والتي ذللت كافة الصعاب والعقبات أمام القائمين عليه.
كما قدم شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على متابعته لكل ما يخدم العملية التربوية والتعليمية على مستوى المملكة.
يُذكر أن المشاريع المستلمة لعام 1438هـ شملت؛ مبنى ابتدائية زيد الخير، ومجمع الورشة الفنية، ومدرسة المروة الابتدائية لتستوعب 1920 طالب/ طالبة، ومركز الإشراف التربوي بشمال مكة بتكلفة إجمالية 34.200.000 ريال.
فيما تم تأهيل مبنى كلية المعلمين ليستوعب ثلاث مدارس مستأجرة بتكلفة إجمالية بلغت 2.700.000 ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>