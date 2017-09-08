بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال تعليم مكة يستلم عدداً من المباني التعليمية الجديدة

استلمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عدداً من المباني التعليمية ( بنين – بنات ) والتي سيتم تشغيلها مع بداية العام الدارسي الحالي 1438/ 1439هـ بتكلفة إجمالية بلغت 36.900.000 ريال.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن إنشاء مثل هذه المشاريع التعليمية وتأهيل أخرى يجسد بجلاء ما توليه الحكومة الرشيدة من دعم كبير لقطاع التعليم أدى إلى تطويره ونقله للمستويات المأمولة التي ينشدها الجميع وفق رؤية المملكة 2030. وأشاد الحارثي بما حظي ويحظى به التعليم في المنطقة من دعم واهتمام ومتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تطوره ورقيه ودعمه عجلة المشاريع التعليمية في المنطقة، والتي ذللت كافة الصعاب والعقبات أمام القائمين عليه.

كما قدم شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور محمد بن أحمد العيسى على متابعته لكل ما يخدم العملية التربوية والتعليمية على مستوى المملكة.

يُذكر أن المشاريع المستلمة لعام 1438هـ شملت؛ مبنى ابتدائية زيد الخير، ومجمع الورشة الفنية، ومدرسة المروة الابتدائية لتستوعب 1920 طالب/ طالبة، ومركز الإشراف التربوي بشمال مكة بتكلفة إجمالية 34.200.000 ريال.

فيما تم تأهيل مبنى كلية المعلمين ليستوعب ثلاث مدارس مستأجرة بتكلفة إجمالية بلغت 2.700.000 ريال