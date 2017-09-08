تعليم القصيم تستهل عامها الدراسي بالاحتفاء بالمعلمين والمعلمات

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم برنامج الاحتفاء بعموم المعلمين والمعلمات، مع انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، الذي يوافق يوم الأحد 26-12-1438هـ، وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقدمونه، ورسالتهم النبيلة تجاه المجتمعات.

وتقرر تنفيذ برنامج الاحتفاء في الاصطفاف الصباحي لليوم الأول، والذي سيتضمن إبراز دور المعلم والمعلمة ومآثرهما وفضلهما وأهميتها في العملية التعليمية، وبث قيم الاحترام ونشر فضائل التعلم والتعليم ضمن برامج الإذاعة المدرسية.

وستعمل المدارس بكافة مراحلها للبنين والبنات على تجسيد روح الاحتفاء والتكريم للمعلم والمعلمة، وإبراز قيمتهم الرفيعة المستحقة، التي يفتخر بها كل منتسب لقطاع التعليم، ويتطلع لنيلها كل صانعي التاريخ، ومحققي الحضارة.

وقد كان إقرار برنامج الاحتفاء بالمعلم والمعلمة من أولى اهتمامات ومهام مدير عام التعليم بالقصيم، وكافة القيادات، حيث جاء التوجيه بتلك اللفتة المستحقة مع بداية العام الدراسي الجديد 1438-1439هـ ليتم التأكيد على أن إبراز القيمة الحقيقية للمعلم والمعلمة هي البداية الصحيحة والمهنية لعام دراسي منضبط وجاد، يسعى الجميع من خلاله إلى استخلاص الفائدة المعرفية والتعليمية للطالب والطالبة.

المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عبد الله بن إبراهيم الركيان أكد على أهمية مكانة المعلم والمعلمة، ورسالتهم العظيمة التي تدعو للاعتزاز والفخر، كونهما المحور الأهم والأبرز في تحقيق النجاحات على مستوى الحضارات، مبينًا بأن برنامج الاحتفاء الذي أقرته الإدارة العامة؛ يأتي ضمن المبادرات التي تنتهجها الإدارة نحو المشهد التعليمي بشكل عام، والميدان على وجه الخصوص، والمتسقة مع توجهات وزارة التعليم، التي تعمل على خلق البيئة التعليمية الجاذبة، والمحفزة، لكافة منسوبيها وطلابها وطالباتها.

وأشار المدير العام إلى أن الاحتفاء سيتم بحضور ومشاركة من كافة قيادات الإدارة العامة بقطاعيها “بنين،بنات” تقديرًا وعرفانًا للمعلمين والمعلمات.