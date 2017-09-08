 الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) …تأمين 250 حقيبة وتبقى 183 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) …تأمين 250 حقيبة وتبقى 183

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) …تأمين 250 حقيبة وتبقى 183
المناطق_الباحة
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة (أكناف) مشروع الحقيبة المدرسية، والذي يهدف من خلاله لتأمين المستلزمات الدراسية للإيتام لإعانتهم على مسيرتهم في طلب العلم.
وأوضح المشرف العام على الجمعية عادل بن جمعان الزهراني أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على توفير الرعاية الشاملة من جميع جوانبها في تنوع مشاريعها وبرامجها، حيث يعد هذا المشروع أحد المشاريع التي نسعى من خلاله لتأمين الاستقرار المادي والمعنوي لليتيم، مبينًا أن المشروع يستهدف 433 يتيماً ويتيمه، حيث تحتوي الحقيبة على مختلف الأدوات والمستلزمات المدرسية في جميع المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، بقيمة 150 ريالاُ للحقيبه وكامل محتوياتها، مضيفياً أنه تم تأمين 250 حقيبة وتبقى 183حقيبة.
ودعا المشرف العام على الجمعية أهل الخير في المساهمة بدعم هذا المشروع عبر الحسابات الرسمية للجمعية في مصرف الراجحي 431608010400009، وبنك الأهلي 31356912000107، أو من خلال زيارة فروع الجميعة بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة.

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