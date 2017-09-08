 العمل والتنمية: انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس غدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العمل والتنمية: انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس غدًا

العمل والتنمية: انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس غدًا
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن انتهاء فترة منع العمل تحت أشعة الشمس بنهاية يوم غدٍ (الجمعة) 24 من ذي الحجة 1438هـ الموافق 15 سبتمبر 2017م، إذ يحظر القرار على جميع المُنشآت تشغيل عمالتها في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ3 مساءً خلال الفترة الواقعة بين 15 من يونيو إلى نهاية يوم الـ 15 من سبتمبر من كل عام ميلادي .

وقدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شكرها لمنشآت القطاع الخاص التي التزمت بعدم تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس خلال فترة الحظر، مؤكدةً حرصها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والعمل على تجنيبهم ما قد يسبب لهم مخاطر صحية، وضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وتعمل الوزارة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج .

وجددت الوزارة دعوتها للتواصل مع هاتف خدمة العملاء على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” ,وذلك لتلقي أي استفسارات أو شكاوى حول نظام العمل والقرارات المرتبطة بتنظيم سوق العمل .

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