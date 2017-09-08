 الزهراني: منطقة الباحة تتميز بالمنتجات ومهرجان الرمان يتطور عاما بعد عام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الزهراني: منطقة الباحة تتميز بالمنتجات ومهرجان الرمان يتطور عاما بعد عام

الزهراني: منطقة الباحة تتميز بالمنتجات ومهرجان الرمان يتطور عاما بعد عام
المناطق_الباحة
أوضح رئيس المركز الاعلامي لمهرجان الرمان في نسخته السادسة احمد راشد الزهراني أن فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة خمسة أيام، تتضمن عرض منتجات الرمان بالمنطقة، وعددا من المنتجات الزراعية الأخرى التي تشتهر بها الباحة، وإقامة محاضرات توعوية للمزارعين ومشاركة الأسر المنتجة، إلى جانب تقديم عدد من الجوائز والهدايا للمزارعين المتميزين. وكذلك الفعاليات التي تصاحب المهرجان
وأشاد بالجهود المبذولة من الجهات الحكومية المشاركة في المهرجان، مؤكدا أن الجميع يبذلون كل الجهد في سبيل أن يحقق المهرجان الأهداف المرجوة منه، ويظهر ما تتميز به منطقة الباحة من منتوجات زراعية متنوعة وذات جودة عالية في ظل ما يلقاه المهرجان من دعم وحرص ومتابعة من أمير المنطقة الأميرالدكتور حسام بن سعود. وقال الزهراني إن تشريف سمو امير منطقة الباحة ورعايته لمهرجان الرمان يعتبر دعما وتكريما لكافة المزراعين، ورافدا داعما لتطوير مثل هذه المهرجانات.

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