وزير الاتصالات وتقنية المعلومات : رفع الحظر عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع

حسم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة الجدل الكبير الدائر حول حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات، التي ظلت تراوح مكانها لسنوات، بين شدٍّ وجذب، إذ أعلن الوزير عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن توجيهه برفع الحظر عن تطبيقات المكالمات خلال أسبوع.

وأشار إلى أنه سيتم العمل مع جميع شركات الاتصالات لتفعيل قيمة «العميل أولاً»، وأن هيئة الاتصالات ‏ستُشرف على مراجعة استيفاء التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وستعمل مع شركات الاتصالات لإتاحة ورفع الحجب عن ما يتوافق مع المتطلبات.

الوزير الذي لم يكمل الـ١٠٠ يوم في عمله في إحدى أكثر الوزارات التي طاولتها سهام النقد بالمحاباة لشركات الاتصالات، انتصر أخيراً لأكثر من ١٨ مليون مستخدم لتطبيقات الهواتف المحمولة، ما قد يجبر شركات الاتصالات في المملكة على إعادة استراتيجياتها التسويقية وتقديم خدمات منافسة لتعويض الخسائر التي قد تتكبدها بعد رفع الحظر عن الاتصال عبر التطبيقات.

ويرى مراقبون أن من شأن القرار الجديد أن يحدث تغييراً كاملاً في قطاع الاتصالات في المملكة، ويسهم في زيادة عدد مستخدمي الهواتف المحمولة، كما أنه سيخرج العميل من دائرة البحث عن شركات الاتصالات الأقل كلفة في الاتصال.

ومن المتوقع أن يتمكن مستخدمي تطبيقي «الواتساب» واسع الانتشار، و«سناب شات» من الاستفادة من ميزة الاتصال الصوتي قريباً. يذكر أنه مع تطور الأجهزة الذكية شهدت تطبيقات وبرامج وسائل التواصل تزايد عدد مستخدميها، إذ تضاعف العدد خلال الأعوام الأخيرة من 8.5 مليون مستخدم إلى 12.8 مليون، ثم أخيراً وصل عددهم إلى 18.3 مليون مستخدم بما يعادل 58 في المئة من تعداد سكان المملكة.

ويقدر معدل وجود الشخص الواحد على شبكات التواصل عبر الهواتف الذكية بـ260 دقيقة يومياً.