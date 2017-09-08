 مؤتمر عالمي في لندن لكشف حقائق الأمور في قطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مؤتمر عالمي في لندن لكشف حقائق الأمور في قطر

مؤتمر عالمي في لندن لكشف حقائق الأمور في قطر
المناطق - وكالات

يعقد في لندن، اليوم الخميس، مؤتمر قطر في منظور الأمن والاستقرار الدولي بمشاركة معارضين قطريين وساسة وأكاديميين عالميين.
ووضع برنامج المؤتمر في ظروف روعيت فيها السرية التامة بسبب محاولات النظام القطري لتخريبه والمحاولات الفاشلة للضغط على أعضاء من البرلمان البريطاني لمقاطعة المؤتمر.
وتدور حلقات المؤتمر النقاشية خمسة محاور هي:
قطر: الإسلام السياسي ودعم الإرهاب.
العلاقة بين قطر وإيران: مصدر رئيس لعدم الاستقرار الإقليمي
الدور الغائب: تطلعات قطر للنفوذ العالمي في مقابل الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ ويتطرق إلى مخالفات القوانين الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة بتسليط الضوء على ملف تنظيم كأس العالم لسنة 2022.
الجزيرة: صوت الإعلام الحر أم بوق الإرهاب؟
الدائرة المفرغة: الاقتصاد والجيوسياسة وأمن الطاقة الدولية.
ويضم المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه، العديد من صانعي القرار من الساسة العالميين، والأكاديميين، ومن المواطنين القطريين لمناقشة أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرهاب في قطر.
وينظم المؤتمر رجل الأعمال والمعارض القطري خالد الهيل ومجموعة من المعارضين القطريين الحريصين على إيجاد حل منطقي للأزمة الحالية، وعلى استقرار وأمن بلادهم في المستقبل.
وقال الهيل، المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية: “إن المؤتمر يهدف إلى إبراز حقائق الأمور التي تشهدها قطر، وإلى إفساح المجال للتعبير عنها في ظل سياسة تكتيم الأفواه التي يمارسها النظام القطري”.

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