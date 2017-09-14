إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم حائل تقيم برنامج تدريبي لـ90 حارس مدرسة جديدًا

نفذت إدارة الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل برنامج تدريبي لحراس المدارس الجدد والبالغ عددهم (90) حارسًا، وذلك صباح يوم الخميس الموافق 23_12_1438هـ، بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله بمبنى إدارة التعليم بمدينة حائل بمشاركة الدفاع المدني وقد افتتاح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم حائل الأستاذ مشعل القرين البرنامج بكلمة قال فيها: ” إن الأمن المدرسي مهمة لأي مجتمع كونه يحقق الأمن والاستقرار في المدرسة ويعد الأمن المدرسي طريقة وقائية من الوقوع من الانحراف والجريمة ويرسم طريق النجاح”.

وأضاف” القرين” “إنه يسعدني أن أطلق اسم (أمين المدرسة) على حارس المدرسة فهو أول من يحضر إلى المدرسة ويفتح الأبواب مستقبلا الطلاب والطالبات وآخر من يغادرها مبينا إن من واجبات الحارس التعامل مع الطلاب والطالبات معاملة أبويه”.

عقب ذلك عرضت على شاشة العرض مهام حراس المدارس والتي بينت مهام رجل الأمن مع الساعات الأولى للدوام الرسمي الذي يتطلب الحضور في الصباح الباكر وحراسة المبنى، وما يحتويه من ممتلكات كما إنه من مهام الحارس عدم السماح لأي شخص بدخول المدرسة والخروج منها أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي كما انه على حارس المدرسة إبلاغ إدارة المدرسة والجهات المختصة عند حدوث أي طارئ كذلك على كل حارس التأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ وإطفاء الأنوار والمكيفات بعد انتهاء الدوام.

ومن جهة أخرى قدم مدير إدارة الدفاع المدني بمدينة حائل العقيد صلاح سيّار المعارك شرح لإعمال الأمن والسلامة بالمدارس والتي تهدف إلى زيادة الوعي الوقائي وضرورة توفر متطلبات الوقاية والمحافظة على صيانتها وإعداد التجارب وخطط الإخلاء والتدريب على تنفيذها.

وفي السياق أوضح النقيب محمد السحيمي من إدارة السلامة بإدارة الدفاع المدني حائل إن مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى ضمان أمن المباني المدرسية وتلافي كافة المخاطر الأمنية من خارج وداخل المدارس مما يتوجب على حراس المدارس التدرب على مهارات الأمن والسلامة المدرسية وآلية التعامل مع الحوادث المدرسية الطارئة.