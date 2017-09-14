مجلس الإعلام الرياضي بالشرقية يحتفي بالبطل السعودي العالمي محمد السويق

احتفى مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية ببطل العالم لدرجة الناشئين في لعبة التايكوندو لاعب المنتخب السعودي ونادي السلام محمد مصطفى السويق في حفل كبير أقيم برعاية حامد السريعي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة وحضور أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية السابق محمد المسحل ورئيس نادي القادسية معدي الهاجري ورئيس نادي السلام فاضل النمر وعدد كبير من رجال الأعمال والرياضيين .

وتضمن المناسبة تكريم مبسط لمدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم زكي الصالح ومساعد مدرب المنتخب فيصل البدين والمنسق الإعلامي للمنتخب فهد السليم بمناسبة التأهل إلى مونديال روسيا 2018 .

وتم خلال الحفل الذي اكتضت به قاعة الحفل في أحد الفنادق الكبرى بالدمام عرض فيلم توثيقي مبسط للبطل الذي حقق الإنجاز الأكبر للعبة التايكوندو السعودية , إضافة إلى حوار مباشر على المسرح , والعديد من الفقرات المتنوعة .

وعبر البطل عن شكره للإعلاميين في المنطقة الشرقية على هذه المبادرة واعدا بتقديم كل مالديه والسعي لتحقيق إنجاز أولمبي كبير في أولمبياد طوكيو 2020 مشيدا بكل ما قدم له في مسيرته في اللعبة وخصوصا من قبل والديه ومدربيه في النادي والمنتخب الوطني ومتمنيا أن تتواصل الإنجازات السعودية في كل المجالات .

وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة الرئيسين والذين تحدث نيابة عنهم رجل الأعمال عبداللطيف النمر وشكر البطل على مجهوداته ومجهودات مدربيه وإدارة ناديه والمنتخب الوطني وقبل ذلك والديه مما كان له الأثر فيما تحقق من إنجاز كبير للرياضة السعودية .

من جانبه اكد حامد السريعي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالشرقية انه سيعد بما رأه من تنظيم رائع لحفل تكريم للاعب العالمي محمد السويق مشددا على ان مثل هذه الأنجازات تسجل باسم الوطن وبالتالي الكل يسعى للمشاركة فيها ، مقدما شكره الجزيل للامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية ونائبه الامير احمد بن فهد الذان لا يدخران جهدا في دعم عجله التنمية والتطوير لما يخدم شباب هذه المنطقة مشيدا بالدور الذي تقوم فيه الهيئة العامة للرياضة في تهيئة كافة الجوانب من اجل ابراز المواهب السعودية في كافة الالعاب والمناشط الرياضية .

من جانبه طالب محمد المسحل امين عام اللجنة الاولمبية السعودية سابقاً من الجميع دعم اللاعب محمد السويق والذي شرف الوطن بالحصول على الميدالية الذهبية منوهاً إلى ضرورة دعم وتطوير المواهب الرياضية من سن مبكره لكي تصنع لنا اكثر من لاعب عالمي مشيراً إلى ان اللاعب الفردية فيها لاعبين مميزين جدا لكنهم يحتاجون لكوادر فنية متخصصة وتهيئة البنية التحتية المناسبة لهم لكي يبدع كلا منهم في اللعبة التي يشارك فيها .