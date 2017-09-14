1400 زائر في أول عرض لمسرحية “ولد بطنها” وسط تفاعل الجمهور

ناقشت مسرحية “ولد بطنها” في أول عروضها المسرحية في مهرجان صيف الشرقية 38، قضية ظاهرة النفاق الاجتماعي والمصالح التي قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية وضعفها، فيما شهد المسرح الرئيسي في المهرجان حضور أكثر من 1400 شخص في العرض الأول للمسرحية التي تستمر لمدة ثلاث أيام، وتضم عدد من نجوم الكوميديا الخليجية مثل الفنان طارق العلي وعبدالرحمن العقل وخالد العجيرب وخالد الظفر.

و حظيت المسرحية بحضور جماهيري كبير من محبي وعشاق الفن المسرحي، والعمل من اخراج عبدالعزيز صفر وتأليف بدر محارب وإشراف عيسى العلوي، وناقشت المسرحية قضية منتشرة، وهي قضية النفاق الاجتماعي والمصالح التي قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية وضعفها.

وأوضح بطل مسرحية “ولد بطنها” الفنان طارق العلي أن هذه المسرحية عمل فني كوميدي هادف معناه ابن الديرة أبا وأما، وناقشت قضية النفاق الاجتماعي حيث أقوم بأداء دور وزير يعيش حياة ترف، وبعد انتهاء عمله كوزير يتضح له الوجوه المنافقة والتي كانت على علاقة به من أجل المصالح الشخصية فقط، ومن خلال هذا العمل وتعاوني مع كوكبة فنية كبيرة اعتبرها مثل سباق التتابع بمعنى جيل يسلم جيل وفنهم رسالة يسلموها لنا الجيل الجديد، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنهم.

فيما أشار الفنان خالد العجيرب الى أنه يؤدي دور أبو خماسة وهو أب لبنت يخطبها ابن وزير وتمت الموافقة لأن أبوه وزير فقط وبمجرد خروجه من الوزارة يتم فسخ الخطبة لأنها تمت للمصلحة فقط.

وتطرقت المسرحية الى بعض المظاهر الاجتماعية السلبية في المجتمع مثل، بناء العلاقات الاجتماعية على أساس المصالح، واعتماد الوزراء على البطانة التي تعمل معه، والتي تخفي عن المسؤول الكثير من الحقائق ما يؤدي الى أتخاذه قرارات خاطئة قد تكون نتائجها وخيمة، إضافة الى أنه تم التطرق خلال المسرحية الى المشاكل النفسية التي يصاب بها المسؤول بعد مغادرته لمنصبه وابتعاد الكثير من الاشخاص عنه، ومدى تأثيرها على حياته الشخصية والاسرية، والعزلة التي يواجهها بسبب ابتعاد الجميع عنه.

يذكر أن المسرحية تعرض ثلاث مرات ضمن فعاليات مهرجان صيف الشرقية 38 المقام في الواجهة البحرية بالدمام، على مدى ثلاثة ايام حيث هناك عرضين يوم الخميس الموافق 14/9/2017م، ويوم الجمعة الموافق 15/9/2017م.