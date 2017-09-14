الأمير سلطان بن سلمان يشارك في جلسة انتخاب أمين عام منظمة السياحة العالمية الجديد

شارك صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اليوم في أعمال اليوم الثالث للدورة الـ 22 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في شونغدو الصينية التي نوقش من خلالها عدداً من التحديات التي تواجه مستقبل قطاع السياحة وسوق السفر إلى جانب التحديات الرقمية والسياحة الذكية وتوليد فرص عمل أكبر من السياحة.

كما شارك سموه أيضاً في جلسة التصويت لانتخاب أمين عام لمنظمة السياحة العالمية للفترة من عام 2018 حتى 2021 ، التي انتهت بانتخاب زراب بوليكاشفيلي من جورجيا أميناً عام للمنظمة، خلفاً للدكتور طالب الرفاعي الأمين العام الحالي التي تنتهي فترة عمله خلال الأشهر المتبقية من عام 2017 م .

وقدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان التهنئة للأمين العام الجديد للمنظمة , مؤكداً أنه شخصية معروفة ، متمنياً له النجاح في عمله الجديد ، مشدداً على حرص المملكة ودعمها الدائم والمتواصل لما يحقق للمنظمة النجاح وللسياحة النمو والازدهار.

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن خالص شكره وتقديره للجهود الكبيرة والعمل المؤسسي المضني الذي قام به الدكتور طالب الرفاعي خلال فترة عمله أميناً عاماً للمنظمة، مؤكداً أن المنظمة شهدت قفزات هائلة ونقلة نوعية وهو بلا شك عمل احترافي ونزيه وشفاف، واليوم أصبحت منظمة السياحة العالمية واحدة من أقوى الجمعيات التابعة للأمم المتحدة فاعلية وأداءً ، والدول العربية جميعاً فخورة جداً بما حققه الدكتور طالب الرفاعي خلال فترة عمله في المنظمة وهي إنجازات كبرى على مختلف الأصعدة وقوبلت هذه الإنجازات بتقدير أممي كبير، والتقدير الذي شاهدناه اليوم من وزراء السياحة في العالم الذين صفقوا له ووقفوا له احتراماً هو دليل صادق على احترافية الأداء والاحترام الكبير الذي حظي به الرفاعي خلال فترة عمله.

من جهته عبر أمين عام منظمة السياحة العالمية المنتخب السيد زراب عن شكره وتقديره لسمو الأمير سلطان بن سلمان على دعمه للمنظمة طوال السنوات الماضية، كما قدم لسموه التهنئة والتقدير على التكريم المستحق لسموه من قبل المنظمة تقديراً وعرفاناً لجهود سموه في دعم قطاع السياحة، وأبدى زراب اهتمامه أن تكون المملكة من أوائل الدول التي يزورها ويطلع عن قرب عن تجربة بناء السياحة فيها.