 جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 100 ألف حبة “كبتاجون” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 100 ألف حبة “كبتاجون”

جمرك البطحاء يحبط محاولة تهريب أكثر من 100 ألف حبة “كبتاجون”
واس - الرياض

أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 101,000 حبة “كبتاجون عثر عليها مُخبأة داخل مركبة قدِمت للجمرك .
وأوضح مدير عام الجمرك بالإنابة أحمد الغامدي, أنه خلال إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة لإحدى المركبات القادمة, وعند خضوعها لأجهزة الفحص بالأشعة تبين وجود أجسام غريبة بالأبواب, حيث جرى تفتيشها والعثور على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغت 101,000 حبة, كانت مُخبأة داخل تجاويف الأبواب الخاصة بالمركبة, حيث جرى على ضوء ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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