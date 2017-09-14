 تكريم 180 مميزاً باحتفالية (نفتخر بكم) بالكليات والمعاهد بالهيئة الملكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تكريم 180 مميزاً باحتفالية (نفتخر بكم) بالكليات والمعاهد بالهيئة الملكية

تكريم 180 مميزاً باحتفالية (نفتخر بكم) بالكليات والمعاهد بالهيئة الملكية
المناطق - الجبيل الصناعية

نظم قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية  بالجبيل صباح أمس الأربعاء بكلية الجبيل الصناعية احتفالية ( نفتخر بكم 3 ) والذي تم فيه تكريم 180 من المميزين من الأكاديميين والموظفين بالقطاع والحاصلين على درجات عليا وعلمية وذلك بحضور مدير عام  قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري .
حيث اشاد الدكتور علي بن حسن عسيري بدور الموظفين بإبراز كلياتهم ومعاهدهم لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية للهيئة الملكية وذكر بأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تضع على عاتق الجميع عبء كبير يلزمهم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيقها. واستعرض  الدكتور عسيري ابرز منجزات الكليات  من اعتمادات  أكاديمية وبرامج القطاع التطويرية وقدراته البشرية والتقنية.
بعد ذلك شاهد الحضور فلم وثائقي يحكي قصة علم وعمل عن القطاع وطلابه والمكانة التي حققها القطاع في سوق العمل. ومن ثم اختتم الحفل بتكريم المتميزين.

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