تكريم 180 مميزاً باحتفالية (نفتخر بكم) بالكليات والمعاهد بالهيئة الملكية

نظم قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الأربعاء بكلية الجبيل الصناعية احتفالية ( نفتخر بكم 3 ) والذي تم فيه تكريم 180 من المميزين من الأكاديميين والموظفين بالقطاع والحاصلين على درجات عليا وعلمية وذلك بحضور مدير عام قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري .

حيث اشاد الدكتور علي بن حسن عسيري بدور الموظفين بإبراز كلياتهم ومعاهدهم لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية للهيئة الملكية وذكر بأن رؤية المملكة ٢٠٣٠ تضع على عاتق الجميع عبء كبير يلزمهم ببذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيقها. واستعرض الدكتور عسيري ابرز منجزات الكليات من اعتمادات أكاديمية وبرامج القطاع التطويرية وقدراته البشرية والتقنية.

بعد ذلك شاهد الحضور فلم وثائقي يحكي قصة علم وعمل عن القطاع وطلابه والمكانة التي حققها القطاع في سوق العمل. ومن ثم اختتم الحفل بتكريم المتميزين.