 14 حرفي وحرفية يبدعون بمنتجاتهم التراثية في صيف الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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14 حرفي وحرفية يبدعون بمنتجاتهم التراثية في صيف الشرقية

14 حرفي وحرفية يبدعون بمنتجاتهم التراثية في صيف الشرقية
المناطق - الدمام - مريم البراهيم

واصل مهرجان صيف الشرقية ٣٨ المقام في منتزه الملك عبدالله بالواجهة البحرية بالدمام تقديم فعالياتها المشوقة التي تجذب أعدادا كبيرة يوميا من الزائرين في اطار من المتعة والترفيه.
وتشهد الخيمة التراثية في المهرجان مشاركة 14 حرفي وحرفية ضمن برنامج “بارع” للحرف والصناعات اليدوية التابع لهيئة السياحة والتراث الوطني ، كما يشارك بالخيمة حرفيات الشرقية الفائزات بجائزة عكاظ للإبداع والابتكار الحرفي في مجالات السدو والنسيج والتطريز اليدوي عقب مشاركتهن في المسابقة في نسختها الحادية عشرة لعام 1438هـ.
ويقول المشرف على برنامج “بارع” في المنطقة الشرقية عبد المجيد السماعيل بأن مشاركة الحرفيين في المهرجان في مجالات السدو المبتكر والسدو التقليدي والخوصيات حيث يتم توظيف الخوص في المنتجات العصرية، كما تتضمن المشاركة صناعة السبح اليدوية وصناعة البخور اليدوي، مشيرا الى أن هناك مشاركة للعديد من الحرف التي تكاد تنقرض.
وأضاف أن هناك مشاركة في ” فن النقده” (وهي الحرفة التي تكاد تنقطع) ،  عبارة عن تطريز الأزياء التراثية بالفضة والذهب تمارسها الحرفية سارة بلال الدوسري الفائزة مؤخرا بالمركز الأول بجائزة سوق عكاظ في مجال التطريز التراثي، ومشاركة الحرفية نوير عبيد العتيبي صاحبة المركز الثالث في مجال السدو والنسيج.
الجدير بالذكر بأن 5 حرفيين وحرفيات، من بين 12 حرفياً تابعين لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المنطقة الشرقية قد حصدوا مؤخرا، مراكز متقدمة، عقب مشاركتهم ضمن مسابقة سوق عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي في نسخته الحادية عشرة لعام 1438هـ. ونالت أعمال حرفيي المنطقة الكثير من المديح والإشادة من أعضاء لجنة التحكيم والحضور، ووصفوها بأنها مميزة وتدل على إبداع أصحابها، وتمتعهم بالكثير من الخبرة في ابتكار منتجات مبتكرة وجديدة في المجالات الستة التي ركزت عليها المسابقة.

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