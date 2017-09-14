 الداود يتفقد آخر تجهيزات مجمع كليات عنيزة  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الداود يتفقد آخر تجهيزات مجمع كليات عنيزة 

الداود يتفقد آخر تجهيزات مجمع كليات عنيزة 
المناطق - عنيزة

شدد معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، على ضرورة استكمال كافة الاستعدادات وتذليل جميع العقبات، التي قد تعترض طريق الطلاب والطالبات قبل بداية العام الدراسي الجديد، مطالبا منسوبي الجامعة بالحرص على تهيئة البيئة المناسبة بكافة الكليات بما يضمن سهولة سير العملية التعليمية، ويحافظ على المستوى المتميز الذي تحقق في الأعوام السابقة ويسهم في تطوير خدمات الجامعة ومنظومتها الأكاديمية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها “الداود”، أمس الأربعاء لمجمع كليات الجامعة بمحافظة عنيزة والتي زار خلالها مباني كلية الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى المباني الإدارية ومعامل الكليات، وذلك للاطلاع على آخر الاستعدادات والتجهيزات الجارية لاستقبال الطلاب، والتأكد من جاهزية المقرات في  مباني كليات الهندسة بالمحافظة.

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