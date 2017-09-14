جامعة الملك خالد تختتم برنامج النادي الصيفي بسجن أبها العام

اختتمت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، وبالتعاون مع المديرية العامة للسجون بمنطقة عسير فعالية (النادي الصيفي بالسجن العام بأبها صيف 1438هـ) ، والتي تهدف لتقديم التوجيه والتوعية اللازمة لكافة شرائح المجتمع.

وقدم خلال الفعالية عدد من المحاضرات والدورات التدريبية داخل السجن العام بأبها، حيث أقيمت 7 محاضرات دينية وتوعوية، شملت محاضرة عن المخدرات والخطر المحدق، ألقاها الدكتور مسفر الوادعي، ومحاضرة في القرآن ومحاسن الأخلاق للدكتور فاضل الشهري، ومحاضرة في حفظ العقل في الشريعة للدكتور عبود درع، وأيضا محاضرة بعنوان (من هدي الرسول مع أهله)، للدكتور عوض الشهري.

وفي الجانب التوعوي قدمت محاضرة بعنوان (صحتك بعد الأربعين)، للدكتور عبدالله السبعاني، ومحاضرة دينية بعنوان (صلاح القلب)، للدكتور سعيد السرحاني، واختتمت بمحاضرة بعنوان (الإيمان بالقدر وأثره)، للدكتور محمد الراجحي.

وفي جانب الدورات التدريبية التي تساعد في رفع المستوى التثقيفي والتعليمي للنزيل، أقيمت ثلاث دورات تدريبية، استهلت بدورة بعنوان (فن التعامل)، قدمها الدكتور علي مرزوق، ودورة بعنوان (نبي الله يوسف)، للدكتور خضران السهيمي، واختتمت بدورة في تقنيات تطوير الذات للدكتور عبدالله آل كاسي.

وأزجت إدارة مديرية السجون بمنطقة عسير والنزلاء الشكر والعرفان إلى جامعة الملك خالد، على ما قدمته لهم خلال البرنامج من محاضرات ودورات تدريبية.

يذكر أن عدد الذين استفادوا من فعالية (النادي الصيفي بالسجن العام بأبها) تجاوز الـ790 نزيلا تقريباً ، و27 موظفا.