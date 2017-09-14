 مدير تعليم تبوك يؤكد على ضوابط الأمن والسلامة المدرسية ويبحث استعدادات شركات النقل المدرسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يؤكد على ضوابط الأمن والسلامة المدرسية ويبحث استعدادات شركات النقل المدرسي

مدير تعليم تبوك يؤكد على ضوابط الأمن والسلامة المدرسية ويبحث استعدادات شركات النقل المدرسي
المناطق - تبوك - منى الريس

عقد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري اجتماعاً اليوم في مكتبه  بالإدارات المعنية بجاهزية مدارس المنطقة لبدء العام الدراسي ، وحث مدير التعليم على مواصلة العناية بجاهزية المباني التعليمية وتفعيل الصيانة الطارئة عبر الفرق الفنية ومتابعة التقارير التي تصدر في هذا الشأن والتأكيد على أهمية العمل بضوابط الأمن والسلامة في المدارس لسلامة الطلاب والطالبات.
كما اجتمع مدير تعليم تبوك المكلف بشركات النقل المدرسي العاملة في المنطقة للتعرف على أبرز التجهيزات الجارية وأهم العقبات والحلول المقترحة للرفع بها إلى الإدارة المختصة في الوزارة.
ودعا مدير التعليم إلى مضاعفة الجهود في أعمال النقل المدرسي لخدمة الطلاب والطالبات وتزويد إدارة خدمات الطلاب في تعليم تبوك بتقارير يومية عن سير العمل مع الالتزام  التام بتطبيق اشتراطات السلامة المرورية

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