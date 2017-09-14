قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قام قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن جارالله بن محمد العلويط اليوم بزيارة مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .

ونقل العلويط خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله-، كما اطمأن على حالتهم الصحية .

وأشاد قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بالتضحيات الغالية التى يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات و تضحيات أنهم أبناء جيش وطني مخلص يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن دينهم ووطنهم ويضربون أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم أكد المصابون أنهم مستمرون بردع كل معتدٍ وأن أرواحهم فداء للوطن كما أكدوا عزيمتهم وإصرارهم على حماية كل شبر من أرض الوطن والعودة من جديد بعد شفائهم مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف.