 قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل مدير تعليم تبوك يؤكد على ضوابط الأمن والسلامة المدرسية ويبحث استعدادات شركات النقل المدرسي ترامب يسعى لاجتماع الأسبوع المقبل يضم قادة السعودية والإمارات وقطر تعليم نجران يعلن جاهزيته لانطلاق العام الدراسي معلمة بخميس مشيط تحصل على شهادة نموذج صناعي المكلفون بالمدارس الليلية بتعليم عسير للوقوف على جاهزية مدارسها .. مشرف من وزارة التعليم في الأحساء تعليم الباحة ينهي استعداده لانطلاق العام الدراسي واستقبال أكثر من (55) ألف طالب وطالبة غرفة الرياض تقدم استشارات مجانية لزوار ملتقى (بيبان) معلم سعودي يرفع شعار الهيئة الملكية على قمة إيفرست شاهد.. تورط قطر في #حراك_15_سبتمبر لزعزعة أمن بلاد الحرمين تعليم حائل يستعد للاحتفال باليوم الوطني 87 في أكثر من 1400مدرسة

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل
المناطق ـ الرياض

قام قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية اللواء الركن جارالله بن محمد العلويط اليوم بزيارة مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض .
ونقل العلويط خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع – حفظهما الله-، كما اطمأن على حالتهم الصحية .
وأشاد قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية بالتضحيات الغالية التى يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، مؤكداً أن رجال القوات المسلحة يثبتون كل يوم بما يقدمونه من بطولات و تضحيات أنهم أبناء جيش وطني مخلص يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن دينهم ووطنهم ويضربون أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.
من جانبهم أكد المصابون أنهم مستمرون بردع كل معتدٍ وأن أرواحهم فداء للوطن كما أكدوا عزيمتهم وإصرارهم على حماية كل شبر من أرض الوطن والعودة من جديد بعد شفائهم مع زملائهم إلى ميدان العز والشرف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>