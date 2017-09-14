 صحة تبوك تركب جهاز أشعة حديث بمستشفى حقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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صحة تبوك تركب جهاز أشعة حديث بمستشفى حقل

صحة تبوك تركب جهاز أشعة حديث بمستشفى حقل
المناطق - تبوك

بدأت صحة تبوك مؤخراً في تركيب جهاز أشعة حديث في مستشفى حقل حيث أن الجهاز الجديد يستخدم 80 شريحة في التشخيص، ما يجعله أسرع وأدق في تشخيص جميع الحالات المرضية كما  يمتاز بكفاءة عالية الدقة بالإضافة إلى تميزه بتخفيف كمية الجرعة الإشعاعية التي تعطى للمريض مقارنة بالأجهزة المقطعية الأخرى الأقل حداثة والذي بدوره يقلل من خطر التعرض للأشعة كما يساعد في سرعة ونجاعة علاج المريض  .
واوضحت صحة تبوك انه سوف يتم الاستفادة من الجهاز والبدء في العمل عليه خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الشركة الموردة من تركيبه بالمستشفى وتدريب المختصين بقسم الأشعة  .
ويأتي ذلك ضمن خطط صحة تبوك الرامية لتطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين في كافة مستشفيات المنطقة

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