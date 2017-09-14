 المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتقدم إلى المركز الـ 53 عالمياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتقدم إلى المركز الـ 53 عالمياً

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتقدم إلى المركز الـ 53 عالمياً
واس - الرياض

تقدم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المركز الـ (53) في تصنيف الفيفا للمنتخبات العالمية الصادر اليوم لشهر سبتمبر لعام 2017 .
وحصد الأخضر (641) نقطة متقدماً 6 مراكز عن تصنيف شهر أغسطس الماضي الذي كان فيه في المركز (59) وذلك بعد فوزه على اليابان وتأهله لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم .
وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية التي تصدرها منتخب إيران ثم اليابان ثم أستراليا ثم كوريا الجنوبية.
وعلى صعيد المنتخبات العالمية جاءت ألمانيا في المركز الأول ثم البرازيل ثانياً بينما حلت البرتغال في المركز الثالث في التصنيف الذي ستصدر النسخة المقبلة منه في 16 من شهر أكتوبر القادم.

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