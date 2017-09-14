جامعة نجران تنهي استعداداتها لاستقبال طلابها

فيما أكدت جامعة نجران استيعابها لجميع المتقدمين والمتقدمات من خريجي الثانوية العامة بالمنطقة، أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل مع بدء العام الدراسي الجديد.

وحرصت إدارة الجامعة في الوقوف على استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب، وتوفير الأجواء المناسبة لضمان سير الدراسة بانتظام، وعدم التأثر بالأحداث الجارية، واستمرارا لمواكبتها لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

يذكر أن الجامعة أعلنت عن استيعابها لجميع الراغبين في الالتحاق بمختلف كلياتها للعام الجامعي 1438/1439 لدرجتي البكالوريوس والدبلوم ممن حققوا الشروط المطلوبة، إضافة إلى استحداث تخصص الهندسة الميكانيكية ضمن برامج كلية الهندسة، وتخصص طب الطوارىء للبنين والذي سيكون ضمن برامج كلية العلوم الطبية التطبيقية، ويشترطان هذان التخصصان اجتياز السنة التحضيرية.