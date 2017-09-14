 آل جليدان مديـراً لإدارة العلاقات والإعلام بصحة نـجـران‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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آل جليدان مديـراً لإدارة العلاقات والإعلام بصحة نـجـران‎

آل جليدان مديـراً لإدارة العلاقات والإعلام بصحة نـجـران‎
المناطق - نجران

صــدر قــرار مديـر عـــام الشئون الصحية بمنطقـة نجــران خالد بن عايض العسيري  بتكليف الأخصائي الإداري علي صالح آل جليدان مديـــرا لإدارة العلاقــات والإعـــلام ومتحـدثــاً رسمي لصحـة نجـــران وأعــــرب آل جليدان عــن بــالـغ شـكـره وتقــديـــره لمديـــر عـــام صحـــة نـجـــران علــى ثـقتـــه متمنيـــاً بــأن يكــون عنــد حسـن ظـــن الجميـــع فــي خـدمـــة الـقطـــاع الصحـي بــالمنــطـقـة .

الجدير بالذكر ان  ال جليدان يعد من الاكفاءات الادارية المتميزة  في مجال العلاقات والاعلام.

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