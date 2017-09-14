تعليم جازان: استعدادات مكثفة لانطلاقة عام دراسي جديد مهيأ للطلاب والطالبات

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي وخلال الاتصال على الشبكة الصوتية إلى أن تعليم جازان أعطى أولوية كبيرة في عملية الاستعدادات لبدء عام درسي جديد واستقبال الطلاب والطالبات يوم الأحد المقبل، مبينا إلى أن المستودعات المدرسية سبق ووفق خطط معدة مسبقا قامت بتوزيع المقررات الدراسية على مكاتب التعليم ثم على المدارس، وذلك تمهيدا لتوزيعها على الطلاب في أول يوم دراسي لهم بمشيئة الله.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مكتب التعليم في محافظة أبو عريش بمدارس جازان الأهلية وبحضور المساعد للشؤون التعليمية بتعليم جازان الأستاذ ياسر دويري ومدير مكتب التعليم بأبو عريش وعدد من القيادات الإدارية بالإدارة.

وثمن الأستاذ حسن خضي مدير مكتب التعليم بأبو عريش دور القائد المدرسي خلال إجازة الصيف التي مضت وقيامه بالمتابعة المستمرة للمبنى المدرسي وبشكل دوري ومما ساهم في تجهيز المدارس في وقت قياسي وجهد اقل.

كما أوضح الدويري إلى توجيهات المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى الحكمي تؤكد على تهيئة المدارس بشكل كامل ومناسب وذلك لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسي لهم في بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.

كما أشاد بجهود مكتب التعليم في محافظة أبو عريش خلال الفترة الماضية مؤكدا إلى أن المكتب ولقادة المدارس دور كبير في انطلاقة جادة لبدء عام درسي جديد وذلك وفق مؤشرات الاستعداد التي كان المكتب من أوائل مكاتب التعليم في جازان.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعداد المدرسي في جميع مدارس مكتب تعليم أبو عريش إضافة إلى منظومة قيادة الأداء المدرسي وبناء الخطة التشغيلية لقائد المدرسة وأخيرا حصة النشاط المدرسي والتي أضيفت مؤخرا بقرار من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ضمن اليوم الدراسي في مدارس التعليم العام.