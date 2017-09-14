الشؤون المدرسية بتعليم جازان تناقش الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات

بتوجيه من المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي بوضع خطة عمل لبدء عام دراسي في بيئة تعليمية وتربوية مناسبة عقد المساعد للشؤون المدرسية بتعليم جازان الأستاذ علي السهلي يوم أمس اجتماعا مع إدارة خدمات الطلاب بالإدارة وحضور رؤساء الشؤون المدرسية في مكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان، وجاء الاجتماع لمناقشة آلية العمل في تقديم الخدمات للطلاب من آلية في النقل المدرسي وتجهيز المقاصف المدرسية إضافة لعملية حصر الطلاب والطالبات المستحقين للمكافآت والإعانات.

وأكد السهلي في اجتماعه على مشاركة مكاتب التعليم في المحافظات على تحديد أولوية النقل المدرسي للمدارس المستحقة وإعطائها المزيد من الصلاحيات في الإشراف على عملية النقل وذلك بعد تزويدها بالمقاعد المخصصة للطلاب والطالبات في كل مكتب تعليم ضمن نطاق تعليم جازان، وتكليف منسق في المكتب للتواصل مع الشركة المشغلة للنقل المدرسي والشؤون المدرسية بمكتب التعليم.

وفيما يخص المكافآت نوقش في الاجتماع بإعطاء صلاحية لمكاتب التعليم بتكليف أحد المنسقين فيها بالتواصل مع المدارس لمتابعة رفع بيانات الطلاب والطالبات المستحقين، إضافة إلى وضع آلية لمعالجة المتعثرين خلال الفترة الماضية وإنهاء إدخال بياناتهم ومعالجة وضعهم.

وأكد السهلي خلال الاجتماع على ضرورة متابعة المقاصف المدرسية وما تقدمه للطلاب والطالبات من وجبات غذائية مناسبة ومفيدة وإلزامها بتشغيلها بشكل مبكر وقبل عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدارسة وذلك بعد توقيع المتعهد عقد جديد مع إدارة المدرسة وتصديقها من قبل إدارة التعليم.