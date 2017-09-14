أمير القصيم يؤكد الحفاظ على التراث العمراني واستغلاله سياحياً

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، أن المملكة شهدت تحولاً في مجال التراث العمراني ، لافتاً إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ودوره الفاعل في العناية بالتراث الحضاري ، يعد مكوناً أساساً لهوية البلاد بما تمثله من مكانة تاريخية وحضارية ، له أولوية وطنية لها ارتباطها الوثيق بالهوية الوطنية وتعزيز المواطنة ، إلى جانب أهميته الاقتصادية حيث يشكل قطاع التراث مجالاً اقتصادياً واعداً ، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حققت نقلة نوعية مهمة في مجال التراث الوطني من خلال استصدار عدد من الأنظمة التي من أبرزها نظام التراث العمراني الذي أقرته الدولة مؤخراً ، والذي يهدف للحفاظ على التراث العمراني وتهيئته وحمايته وإعادة تأهيله.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل أن منطقة القصيم بصفة عامة لها عمق حضاري لما تحتويه من مخزون تراث عمراني ووطني تسمو به مع بقية مناطق المملكة ، مؤكداً أن مدينة بريدة تفتقر للأماكن التراثية العمرانية وبحاجة إلى إعادة تأهيلها ، نتيجة الإزالة العشوائية للمباني التراثية فيها ، مؤكداً أن على لجنة التراث العمراني بمدينة بريدة دور كبير في دعم التراث العمراني والعناية به ، والمساهمة في الحفاظ عليه وتأهيله والتوعية به ، بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والذي ينظم ملتقى للتراث العمراني بشكل سنوي ، مشيداً بما تقدمه اللجنة في إطار التراث العمراني الوطني بمفهومه الشامل والحفاظ عليه وتنميته واستثماره سياحياً ليكون أساساً لتنمية اقتصادية في المنطقة تبرز هويتنا وتؤكد أصالتها وتحقق فوائد اجتماعية واقتصادية ، منوهاً بالاهتمام الذي توليه الدولة للتراث العمراني ، وما تبذله الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في هذا المجال.

جاء ذلك بعد أن اطلع سمو أمير القصيم خلال لقائه اليوم الخميس بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة رئيس لجنة أهالي مدينة بريدة محمد بن عبدالله الفوزان السابق ، يرافقه رئيس لجنة التراث العمراني بمدينة بريدة الدكتور إبراهيم بن حمود المشيقح ، وأمين وأعضاء اللجنة ، الذين قدموا للسلام على سموه ، وإطلاعه على ما خلصت إليه اللجنة من أعمال والخطط المستقبلية والإستراتيجية التي تعمل عليها.

وقدم رئيس لجنة الأهالي بمدينة بريدة ، ورئيس وأمين وأعضاء لجنة التراث العمراني ببريدة شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتوجيهه المتواصل للجنة للقيام بمهامها بالمحافظة على التراث العمراني وإعادته وتأهيله ، مؤكدين أن توجيهات سمو أمير القصيم ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه ، كما أكد رئيس لجنة التراث العمراني ببريدة أن اللجنة قدمت خطة مستقبلية سترى النور قريباً أن شاء الله ، كما وقفت على العديد من المواقع الهامة في مدينة بريدة ، والتي تحتاج إلى وقفة لتكون مراكز تجارية هامة.