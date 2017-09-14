 الخدمة المدنية : الأحد 4 محرم إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حسب تقويم أم القرى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الخدمة المدنية : الأحد 4 محرم إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حسب تقويم أم القرى

الخدمة المدنية : الأحد 4 محرم إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للدولة حسب تقويم أم القرى
واس - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد بن إبراهيم المنيف أن يوم السبت 3-1-1439هـ الموافق 23 سبتمبر 2017م بحسب تقويم أم القرى “الأول من الميزان” هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن إجازة موظفي الدولة لهذا العام هي يوم الأحد 4-1-1438هـ وذلك حسب ما ورد في لائحة الإجازات .
وقال المنيف: إن لائحة الإجازات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية نصت في المادة الرابعة الفقرة (ب) بأن عطلة اليوم الوطني هي اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية، فإذا وافق اليوم الوطني يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض عنه بيوم الخميس الذي قبله”، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن عطلة اليوم الوطني وذلك إذا وافقت عطلة رسمية أخرى .

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