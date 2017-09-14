 50 قتيلا و80 جريحا في هجوم مزدوج جنوبي العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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50 قتيلا و80 جريحا في هجوم مزدوج جنوبي العراق

50 قتيلا و80 جريحا في هجوم مزدوج جنوبي العراق
المناطق - وكالات

ارتفع إلى 50 قتيلا و80 جريحا عدد الضحايا الذين سقطوا من جراء هجوم مزدوج استهدف مطعما قرب مدينة الناصرية جنوبي العراق الخميس، حسب ما ذكرت الشرطة.

وقالت مصادر الشرطة إن أحد المهاجمين فجر سترته الناسفة داخل المطعم في جنوب غرب الناصرية، بينما فتح ثلاثة أو أربعة انتحاريين آخرين النار على رواد المطعم.

وكانت المعلومات الأولية قد تحدثت عن مقتل 38 شخصا، بينهم 4 إيرانيين، في الهجوم الذي استهدف مدينة الناصرية، وهي مركز محافظة ذي قار، وتقع على بعد 305 كيلومترات جنوب بغداد.

ويعود آخر هجوم شهدته المحافظة إلى أبريل الماضي، عندما أسفر فجر انتحاري انتحاري نفسه في مجموعة من ميليشيات الحشد الشعبي، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

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