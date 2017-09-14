تهديدات تطال طائرة تركية في ألمانيا.. وإخلاء 111 راكبا

أعلنت الشرطة إخلاء طائرة لشركة الخطوط الجوية التركية “توركيش إيرلاينز” من ركابها وعددهم 111 راكبا، الخميس، في مطار كولونيا-بون في ألمانيا بعد اتصال من مجهول تضمن تهديدات.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن الطائرة التي كانت ستقلع في الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (8:00 ت غ) متوجهة إلى إسطنبول، كانت موجودة على مدرج الإقلاع، لكن السلطات اعتبرت التهديدات الموجهة جدية للغاية، ومنعت الطائرة من الإقلاع.

وأرسل عناصر من الشرطة وكلاب قادرة على كشف المتفجرات إلى الطائرة لتفتيشها. ونقل الركاب على متن حافلة الى محطة المطار الواقع غربي البلاد.

وتواجه العلاقات بين تركيا وألمانيا، التي تعيش فيها أكبر جالية تركية في العالم، اضطرابات قوية منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016 على الرئيس التركي رجب طيب أرودغان.

ودأبت برلين على التنديد بالانتهاكات في حقوق الإنسان التي حصلت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016. ويزيد أردوغان من جهته انتقاداته للمسؤولين الألمان.