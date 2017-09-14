 إحذر إذا كنت من مستخدمي البلوتوث على هاتفك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إحذر إذا كنت من مستخدمي البلوتوث على هاتفك

إحذر إذا كنت من مستخدمي البلوتوث على هاتفك
المناطق - وكالات

حذر باحثون في شركة أرميس(Armis) من أن أكثر من 5.3 مليار من الأجهرة التي تحتوي على بلوتوث معرضة لهجمات من أطلقوا عليها تسمية بلوبورن (BlueBorne) .

وقال المختصون إن بلوبورن (BlueBorne) يمثل خطرا على مجموعة واسعة من الأجهزة، من الهواتف الذكية  وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة التقنية في السيارات التي تحتوي على بلوتوث وأن هذه الهجمات لايمكن اكتشافها أو إصلاحها بالطرق الإعتيادية  ولتخطي هذه الهجمات على المستخدم إغلاق البلوتوث

هذا وقامت شركات  أندريود بإصدار أنظمة حماية ضد  بلوبورن (BlueBorne )التي تتمثل بإصدار Android Security Bulletin.

أما تطبيقات شركة أبل التي صدرت قبل تحديث iOS 9.3.5  فهي أيضا كانت عرضة لهذه الهجمات ولكن الشركة قامت بتحييد هذه المشاكل في تطبيق iOS 10

وأوصى خبراء في شركة أرميس جميع مستخدمي الأجهزة الإلكترونية بإغلاق البلوتوث وتثبيت التطبيقات الحديثة اللازمة الموجودة حاليا على Google Play و App stor.

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