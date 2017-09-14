النفط يرتفع بأكثر من 1%

صعد سعر برميل النفط بأكثر من 1% في الأسواق العالمية ، بعد أن أبدت وكالة الطاقة الدولية تفاؤلا بشأن ارتفاع الطلب على الخام.

وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو (14:00 بتوقيت غرينيتش)، تداول سعر برميل النفط العالمي مزيج “برنت” في العقود الآجلة بنحو 55.72 دولار لأول مرة منذ أبريل الماضي مرتفعا بمقدار 56 سنتا أو 1.02%.

كما تداول سعر برميل النفط الأمريكي الخفيف في العقود الآجلة، بنحو 50.08 دولار، مرتفعا بمقدار 78 سنتا أو 1.58%.

وكشف تقرير لوكالة الطاقة الدولية، نجاح اتفاق “أوبك” بالتعاون مع المنتجين المستقلين في تقييد المعروض النفطي، متوقعا حدوث طفرة مقابلة في نمو الطلب على النفط الخام بما يعجل استعادة السوق لتوازنها.