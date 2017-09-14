 دوري أبطال أوروبا.. إنجاز عربي فردي وأرقام قياسية جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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دوري أبطال أوروبا.. إنجاز عربي فردي وأرقام قياسية جديدة

دوري أبطال أوروبا.. إنجاز عربي فردي وأرقام قياسية جديدة
المناطق - وكالات

شهدت الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا تسجيل 54 هدفا في 16 مباراة، ما يبشر ببداية واعدة للبطولة القارية الكبرى على مستوى الأندية.

رقم مصري جديد باسم محمد صلاح:

أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول أول لاعب مصري يسجل في المباراة الافتتاحية له بدوري الأبطال مع فريقين مختلفين (بازل السويسري وليفربول)، بعدما سجل هدفا لصالح فريقه في مرمى إشبيلية، أمس الأربعاء.

وأصبح الفرعون صلاح أيضا أول لاعب مصري يظهر بقميص 4 أندية في دوري الأبطال (روما، تشيلسي، بازل، ليفربول).

ريال مدريد ورونالدو يحطمان الأرقام:

هيمن ريال مدريد ونجمه البرتغالي رونالدو على أرقام البطولة بشكل واضح على النسختين الماضيتين، ويلعب الميرينغي للموسم رقم 21 على التوالي في البطولة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق .

أما رونالدو فقد سجل هدفين في مرمى أبويل القبرصي، أمس الأربعاء، ليكون أكثر لاعب يسجل على ملعب فريقه في البطولة برصيد 55 هدفا، متفوقا على غريمه ميسي (54 هدفا).

كما أصبح رونالدو أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافا من ضربات الجزاء بإجمالي 12 هدفا، متفوقا على ميسي أيضا بفارق هدف وحيد.

ميسي يفك نحسه أخيرا ويسجل بمرمى بوفون:

استطاع النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي أن يفك نحسه أخيرا أمام الحارس الإيطالي العملاق بوفون بعدما هز شباكه للمرة الأولى في رابع مواجهة بينهما، في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للبلوغرانا على حساب يوفنتوس، واستطاع الأرجنتيني تسجيل هدفين في المباراة.

هزائم مذلة:

شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم تعرض فرق لهزائم مذلة، وكانت خيبة الأمل الكبرى فريق سيلتيك الإسكتلندي الذي تلقى أكبر خسارة أوروبية له على أرضه بخماسية نظيفة، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكذلك كان الحال مع فينورد روتردام الهولندي، الذي تلقى أكبر هزيمة أوروبية على ملعبه برباعية نظيفة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما فريق كاراباخ أغدام الأذربيجاني، فبدأ بشكل مأساوي أول مشاركة في تاريخه بدوري مجموعات التشامبيونز ليغ، عندما خسر أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي بسداسية نظيفة.

مبابي.. المراهق المعجزة:

دخل النجم الفرنسي كليان مبابي تاريخ البطولة من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في سن المراهقة يسجل مع فريقين مختلفين (باريس سان جرمان وموناكو) في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه الجديد للفوز على سيلتيك الإسكتلندي بخماسية نظيفة.

راشفورد.. ملك المباريات الأولى:

بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا في مرمى بازل في مبارياته الأولى مع فريقه مانشستر يونايتد، يمكن أن يطلق عليه لقب “ملك المباريات الأولى” بلا منازع، حيث سجل في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والبريميرليغ والكأس، كما فعلها أيضا مع المنتخب الإنجليزي الأول ومنتخب الشباب.

كاسياس يعادل الرقم القياسي:

استطاع الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس أن يعادل الرقم القياسي للويلزي رايان غيغز في عدد المواسم التي لعبها في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 19 بطولة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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