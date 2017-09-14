دوري أبطال أوروبا.. إنجاز عربي فردي وأرقام قياسية جديدة

شهدت الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا تسجيل 54 هدفا في 16 مباراة، ما يبشر ببداية واعدة للبطولة القارية الكبرى على مستوى الأندية.

رقم مصري جديد باسم محمد صلاح:



أصبح محمد صلاح لاعب ليفربول أول لاعب مصري يسجل في المباراة الافتتاحية له بدوري الأبطال مع فريقين مختلفين (بازل السويسري وليفربول)، بعدما سجل هدفا لصالح فريقه في مرمى إشبيلية، أمس الأربعاء.

وأصبح الفرعون صلاح أيضا أول لاعب مصري يظهر بقميص 4 أندية في دوري الأبطال (روما، تشيلسي، بازل، ليفربول).

محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يظهر بقميص 4 أندية في دوري الأبطال(روما، تشلسي، بازل، ليفربول)

كان يشارك الرقم 3 مع ميدو (أياكس، روما، مرسيليا) pic.twitter.com/gDe2K28t23 — عربي – FIFA.com (@fifacom_ar) September 13, 2017

ريال مدريد ورونالدو يحطمان الأرقام:



هيمن ريال مدريد ونجمه البرتغالي رونالدو على أرقام البطولة بشكل واضح على النسختين الماضيتين، ويلعب الميرينغي للموسم رقم 21 على التوالي في البطولة، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق .

أما رونالدو فقد سجل هدفين في مرمى أبويل القبرصي، أمس الأربعاء، ليكون أكثر لاعب يسجل على ملعب فريقه في البطولة برصيد 55 هدفا، متفوقا على غريمه ميسي (54 هدفا).

كما أصبح رونالدو أكثر لاعب في تاريخ البطولة يسجل أهدافا من ضربات الجزاء بإجمالي 12 هدفا، متفوقا على ميسي أيضا بفارق هدف وحيد.

أكثر لاعب سجّل من ركلات جزاء في دوري أبطال أوروبا هو: كريستيانو رونالدو ⬅️ 12 هدف

رقم ليونيل ميسي هو ⬅️ 11 هدف pic.twitter.com/NKAxFKbtpo — عربي – FIFA.com (@fifacom_ar) September 13, 2017

ميسي يفك نحسه أخيرا ويسجل بمرمى بوفون:



استطاع النجم الأرجنتيني لبرشلونة ليونيل ميسي أن يفك نحسه أخيرا أمام الحارس الإيطالي العملاق بوفون بعدما هز شباكه للمرة الأولى في رابع مواجهة بينهما، في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للبلوغرانا على حساب يوفنتوس، واستطاع الأرجنتيني تسجيل هدفين في المباراة.

⚽️هدف ميسي هو الأول له على الإطلاق في مرمى يوفنتوس

أصبح بذلك اليوفي المنافس 27 الذي يسجل ضده ليو

فقط كريستيانو سجّل ضد فرق أكثر (31) pic.twitter.com/ThlzaaGFau — عربي – FIFA.com (@fifacom_ar) September 12, 2017

هزائم مذلة:

شهدت الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم تعرض فرق لهزائم مذلة، وكانت خيبة الأمل الكبرى فريق سيلتيك الإسكتلندي الذي تلقى أكبر خسارة أوروبية له على أرضه بخماسية نظيفة، على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكذلك كان الحال مع فينورد روتردام الهولندي، الذي تلقى أكبر هزيمة أوروبية على ملعبه برباعية نظيفة على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما فريق كاراباخ أغدام الأذربيجاني، فبدأ بشكل مأساوي أول مشاركة في تاريخه بدوري مجموعات التشامبيونز ليغ، عندما خسر أمام مضيفه تشيلسي الإنجليزي بسداسية نظيفة.

Full-time: Chelsea 6-0 Qarabag! The Blues return to the Champions League in style! 💪 pic.twitter.com/mVEJSTkbKo — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 12, 2017

مبابي.. المراهق المعجزة:

دخل النجم الفرنسي كليان مبابي تاريخ البطولة من أوسع أبوابه بعدما أصبح أول لاعب في سن المراهقة يسجل مع فريقين مختلفين (باريس سان جرمان وموناكو) في دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه الجديد للفوز على سيلتيك الإسكتلندي بخماسية نظيفة.

راشفورد.. ملك المباريات الأولى:

بعدما سجل ماركوس راشفورد هدفا في مرمى بازل في مبارياته الأولى مع فريقه مانشستر يونايتد، يمكن أن يطلق عليه لقب “ملك المباريات الأولى” بلا منازع، حيث سجل في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والبريميرليغ والكأس، كما فعلها أيضا مع المنتخب الإنجليزي الأول ومنتخب الشباب.

Marcus Rashford continues amazing Man United debut record https://t.co/5k3eeRHdNdpic.twitter.com/VeoCQwJEiY — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 14, 2017

كاسياس يعادل الرقم القياسي:



استطاع الحارس الإسباني المخضرم إيكر كاسياس أن يعادل الرقم القياسي للويلزي رايان غيغز في عدد المواسم التي لعبها في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 19 بطولة.

إيكر كاسياس يلعب اليوم في الموسم التاسع عشر له في دوري أبطال أوروبا

تساوى بذلك مع رقم رايان جيجز القياسي في عدد المواسم (19) pic.twitter.com/7i4GATuAJD — عربي – FIFA.com (@fifacom_ar) September 13, 2017

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر