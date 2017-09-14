الجوازات تطلق خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده آلياً عبر “أبشر”

أطلقت المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي ( واصل ) خدمة توصيل جواز السفر السعودي بعد تجديده من منصة ” أبشر ” ، من خلال خدمة ( واصل ) وستكون الخدمة في المرحلة الأولى للتطبيق محصورة في مدينة الرياض فقط والتقديم عن طريق مكاتب البريد السعودي المعتمدة .

وأوضحت مديرية الجوازات أنه يستلزم لتنفيذ الخدمة لصاحب الطلب إحضار ما يثبت تجديد الجواز السعودي عن طريق منصة ” أبشر ” أو طباعة نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة ” أبشر” وتسليمه لموظف البريد ، وإحضار الجواز القديم وتسليمه لموظف البري ، والتأكد من العنوان الوطني ( المسجل ) أو تسجيل عنوان وطني جديد ، وسداد الرسوم المستحقة للتوصيل ، ووضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك ، وتسليمه لموظف البريد ، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال الجواز المجدد مع الجواز القديم بعد تخريمه إلى العنوان الوطني المسجل في ” أبشر ” .

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى الاستفادة من خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية ” أبشر ” وللتواصل مع المستفيدين وإبداء الملاحظات والاستفسارات خصصت الجوازات البريد الإلكتروني : 992@gdp.gov.s وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي : Twitter: @AljawazatKSA ، Facebook: @AljawazatKSA .