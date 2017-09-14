أكثر من 50 ألف زائر لمهرجان صيف الشرقية خلال 4 أيام

كشفت اللجنة العليا لمهرجان صيف الشرقية 38، أن عدد زوار المهرجان خلال الأربع أيام الماضية تجاوز حاجز الـ50 ألف زائر، فيما توقعت تزايد العدد خلال الفترة القادمة.

وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الاعلامية للمهرجان محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، أن هذا الرقم الذي تحقق هو نتيجة تنوع الفعاليات المقامة في المهرجان والتي تصل الى 250 فعالية، والتي تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة في الكثير من الأركان في المهرجان.

وقال أن اللجنة المنظمة للمهرجان وضعت بوابة الكترونية عند مداخل المهرجان والتي تقوم بشكل آلي بتسجيل جميع أرقام زوار المهرجان بشكل يومي، لافتاً الى أن أرقام الزوار في تزايد مستمر وخاصة في ظل تنوع الفعاليات والفقرات الترفيهية التي تمكنت من استقطاب أعداد كبيرة في فترة وجيزة.

وأشار الى أن الاقبال الكبير التي تشهده العديد من أركان المهرجان مثل: الخيمة الشعبية والتراثية والثقافية، وكذلك خيمة الأسر المبدعة، وخيمة الشباب، إضافة الى المسرح الرئيسي والذي يقدم العديد من الفقرات المتنوعة بشكل يومي ويستوعب أكثر من 1400 زائر يوميا، تم تجهيزه بشكل يتناسب مع أعداد زوار المهرجان.

وكشف الصفيان أن اللجنة المنظمة للمهرجان تعمل على تقييم المهرجان بشكل يومي وتلافي أي ملاحظات ومعالجتها في نفس الوقت، مشدداً على أن المهرجان يحظى بمتابعة مستمرة من قبل معالي أمين المنطقة الشرقية المشرف العام على المهرجان المهندس فهد بن محمد الجبير الذي يتابع مع اللجان العاملة جميع شؤون المهرجان بشكل مستمر، ويوجه بشكل دائم بالعمل على راحة زوار وضيوف المهرجان.

واعتبر الرقم كبيراً مقارنة بالنسخ الماضية للمهرجان، مشيراً إلى أن العديد من خيم الفعاليات شهدت إقبالاً منذ يوم افتتاح المهرجان، وعزا السبب في ذلك إلى نوعية الفعاليات التي تحتضنها هذه الخيمة التي تتضمن: عروضاً للفرق الشعبية والمسابقات وعروضاً للمنشدين، وغيرها من الفعاليات المتنوعة التي جذبت الزائرين بشكل كبير جدّاً، وكذلك إلى الخطة الإعلامية التي وضعتها اللجنة الإعلامية.

ودعا الصفيان طلاب المدارس الى زيارة المهرجان والاستفادة من الأركان التعليمية في خيمة “عيال الديرة” والتي تقدم لهم التعليم بالترفيه، و تتضمن العديد من الهوايات والأعمال التي تهم الطالب، وخاصة أن عودة الطلاب للمدارس ستكون خلال أيام، مشيراً الى أن اللجنة المنظمة للمهرجان حرصت خلال النسخة الحالية للمهرجان على تقديم أركان تعليمية بشكل مغاير عن الأعوام الماضية، بغرض الاستفادة بشكل أكبر وتقديم مادة تعليمية مفيدة للطالب بطريقة مشوقة ومفيدة.