مدير عام فرع وزارة العمل بالرياض يستقبل “22” يتيماً من ابناء مؤسسة التربية النموذجية

استقبل مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الأستاذ ؛ يوسف السيالي صباح اليوم الخميس 22 يتيماً من ابناء مؤسسة التربية النموذجية الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك بعد عودتهم من رحلتهم السياحية لمدينة ابها والتي استمرت عشرة ايام وشملت العديد من الأنشطة والزيارات المتفرقة للمنطقة .

وقد رحب السيالي خلال الإستقبال بأبناء المؤسسة مبدياً سعادته بلقائهم ومحفزاً لهم بأن يكونوا ابناء صالحين وسواعد بناءة لخدمة هذا الوطن المعطاء ومؤكداً على ضرورة الإهتمام بتحصيلهم العلمي لينالوا أعلى الشهادات خصوصاً وهم على أعتاب عام دراسي جديد ، كما اطلع على تفاصيل رحلة الأبناء إلى مدينة أبها واشاد بجهود المؤسسة في اعداد وتنفيذ مثل هذه الفعاليات والرحلات موضحاً اثرها الايجابي على الأبناء لاسيما قبيل عودتهم للدراسة سائلاً الله لهم الإعانة والتوفيق .

من جانبهم تقدم ابناء المؤسسة بشكرهم الجزيل لسعادته على حفاوة الاستقبال والاهتمام راجين من الله تعالى ان يوفقهم ليكونوا نماذج مضيئة للوطن وقدموا له لوحة معايدة موقعة من الأبناء ، وقد رافق الابناء في هذه الزيارة مدير المؤسسة سويد العنزي والمراقب بدر النفيسه والموظف ; مشاري عبدالله .