أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير سجون المنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه في الإمارة اليوم مدير سجون المنطقة العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني ، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة والإدارات التابعة لها وعرضا للمشاريع التي تم العمل عليها في العام الحالي 1438هـ , وتبرز الجهود التي قامت بها إدارة سجون المنطقة والوحدات والشعب والأقسام التابعة لها في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لخدمة النزلاء بتلك السجون .

وأشاد سموه خلال اللقاء بما تضمنه التقرير من جهود تقوم بها إدارة سجون المنطقة والإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم.

من جهته عبّر مدير سجون منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي سجون المنطقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يوليانه من اهتمام ومتابعة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم الإدارة ،

مثمنا توجيهاتهم السديدة خلال فترة عمله مديرا عاما للسجون بالمنطقة عقب انتهاء فترة تكليفه.

مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.