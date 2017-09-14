 عمل الرياض يضبط “48” مخالفة خلال أسبوع في عدد من الأحياء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عمل الرياض يضبط “48” مخالفة خلال أسبوع في عدد من الأحياء

عمل الرياض يضبط “48” مخالفة خلال أسبوع في عدد من الأحياء
المناطق - الرياض

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بمشاركة شرطة منطقة الرياض الضبط الاداري قوة الضبط الميداني مجموعة من الحملات التفتيشية خلال هذا الأسبوع على بعض المواقع التجارية جنوب العاصمة وشمالها استهدفت محال الاتصالات والمراكز الصحية والمدارس الأهلية واسواق الخضار والفواكه واللحوم للتأكد من التزام اصحاب الأعمال بنظام اللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل.

واسفرت الجولات عن ضبط 4 مخالفين لنظام الإقامة والعمل فيما تم رصد 39 مخالفة للمادة “36” التي تختص بالمهن التي يحظر على غير السعوديين مزاولتها الا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة و5 مخالفات للمادة “39” التي تنص على احالة كل من يثبت مخالفته بتشغيل العمالة الوافدة المخالفة للأنظمة الى وزارة الداخلية لإقرار العقوبات النظامية بحقه .

تأتي هذه الحملات امتداداً للحملات التفتيشية المستمرة التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتنسيق مع الجهات الشريكة على جميع المنشآت و جميع الانشطة التجارية للتأكد من التزام اصحابها بنظام العمل  .

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