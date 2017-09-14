أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الانقلابيين في بلاده يستعدون دول الجوار ويستهدفوها وينفذون أجندة دخيلة على اليمن ومجتمعها.
وقال خلال استقباله اليوم في مدينة الرياض سفراء فنلندا وألمانيا وهولندا وسيريلانكا الجدد لدى اليمن إن الانقلابيين عصابات مارقة تُستخدم كأدوات مشبوهة، مبينًا أن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام الذي يستحقه والمبني على المرجعيات الثلاث المحددة، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
من جهتهم، تعهد السفراء ببذل قصارى جهودهم لتعزيز العلاقات المشتركة لبلدانهم مع اليمن ودعم حكومتها الشرعية في المحافل الدولية، مضيفين أن الظروف الراهنة تستدعي مزيدًا من الدعم والمساندة لليمن بأوجها وأشكالها المختلفة .
الرئيس اليمني: الانقلابيون يستخدمون كأدوات مشبوهة ويستعدون دول الجوار
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الانقلابيين في بلاده يستعدون دول الجوار ويستهدفوها وينفذون أجندة دخيلة على اليمن ومجتمعها.
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