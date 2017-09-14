100 ألف ريال لكل لاعب هلالي حال الوصول لنهائي “أبطال آسيا”

وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية بواقع (100 ألف ريال) لكل لاعب في حال تجاوز الدور نصف النهائي والوصول للمباراة النهائية، وأجرى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال اتصالا هاتفيا بتركي آل الشيخ قدم فيه شكره على الدعم الذي تلقاه الفريق والاهتمام الكبير بعد التأهل الآسيوي.. ويأتي هذا الدعم امتداداً للدعم الذي حظي به الفريق بعد تخطي دور ربع النهائي وبلوغ نصف النهائي إذ منح كل لاعب 30 ألف ريال.

وثمن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الوقفة الكبيرة من الهيئة العامة للرياضة والدعم الكبير من تركي آل الشيخ مبينا وقفته خلف كل من يمثل الوطن في المحافل الرياضية أمير غير مستغرب ويعكس اهتمام القيادة الرشيدة في دعم قطاع الرياضة والشباب، متمنيا أن يوفق الفريق في تحقيق الهدف المنشود وتمثل المملكة العربية السعودية خير تمثيل من خلال تقديم الأداء الفني الرفيع وتحقيق النتيجة المرجوة، ذلك حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال عبر بيان نشر في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الخميس.