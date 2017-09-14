 تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين

تونس تلغي حظر زواج مواطناتها المسلمات بغير المسلمين
المناطق - وكالات

ألغت السلطات التونسية أمراً ترتيبيا وزاريا كان يحظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، بحسب ما أعلنت الخميس الناطقة باسم رئاسة الجمهورية.
وكتبت سعيدة قراش في تغريدة “تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكل النصوص المشابهة له، مبروك لنساء تونس تكريس حق حرية اختيار القرين”.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن في 13 أغسطس انه طلب من الحكومة سحب المنشور (أمر ترتيبي) الذي يعود إلى 1973 والذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
وأطلقت منظمات من المجتمع المدني في الأشهر الأخيرة حملة لهذا الغرض كما تم تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية لإلغاء الأمر الترتيبي.
وكان القانون التونسي ينص حتى هذا الإلغاء على أن الاعتراف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم يتطلب تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل الإسلام.
وكان قائد السبسي آثار لمناسبة “عيد المرأة” في تونس في 13 أغسطس، موضوعا آخر بالغ الحساسية هو النظر في المساواة في الإرث بين الجنسين.

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