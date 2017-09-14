 مشعل بن ماجد يكرم مواطناً عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مشعل بن ماجد يكرم مواطناً عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة

مشعل بن ماجد يكرم مواطناً عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة
المناطق - جدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه صباح اليوم الخميس، المواطن محمد أحمد الزهراني، والذي عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة. وأشاد سموه بالدور الإنساني الذي قام به محمد الزهراني، مؤكدا سموه على شراكة المواطن والأمن في الحماية المجتمعية.

الجدير بالذكر أن المواطن محمد الزهراني عثر على طفله تبلغ من العمر 3 سنوات أثناء تواجده برفقة عائلته بكورنيش جدة، وقام بتقديم بلاغ لشرطة السلامة، بالإضافة إلى نشره مقطع فيديو للطفلة تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، وحضر والدها إلى شرطة السلامة بعد مشاهدته للمقطع، وبعد الاستماع لأقواله تم تسليمه الطفلة، فيما عبر الزهراني عن بالغ شكره وامتنانه لسمو محافظ جدة على هذا التكريم وهذه اللفتة الكريمة.

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