تعليم حائل يستعد للاحتفال باليوم الوطني 87 في أكثر من 1400مدرسة

رصدت الإدارة العامة للتعليم بمدينة حائل جوائز قيمة لمسابقات الإدارة العامة بالمنطقة احتفاء باليوم الوطني منها أفضل مغرد للوطن وأفضل مقطع سناب شات وأفضل قصيدة وطنية وأفضل مقال وطني وأفضل قصه وطنية قصيرة كما تنوع الاحتفال باليوم الوطني بين فعاليات ثقافية وبطولات رياضية وبرامج تطوعية ومعارض ولوحات فنية وطنية ورسائل إلى جنودنا المرابطين على حدود الوطن وقصص وحكايات وطنية وتصاميم ورسوم فنية وقصائد شعرية وأناشيد وطنية وعروض مسرحية ومشاهد تمثيلية واستثمار الإعلام الجديد في نشر رؤية المملكة 2030 وإنتاج المواد الفيلمية الوطنية وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

جاء ذلك خلال استعداد تعليم حائل للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين يوم السبت 3_1_1439هــــ من خلال عدد من الفعاليات سيتم تنفيذها في مدارس البنين والبنات بمدينة حائل والمحافظات التابعة لها وذلك بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للدين ثم المليك والوطن لدى مجتمع التعليم وترسيخ منطلقات رؤية المملكة 2030 ، ومن خلال 4 محاور ومنطلقات رئيسية لتفعيل برامج الاحتفاء باليوم الوطني تتمثل في محور التأسيس والتوحيد ، ومحور الاستقرار والأمن والأمان ، ومحور الانتشار والتطوير ، ومحور رؤية المملكة 2030.

فيما أكملت الإدارة العامة للتعليم بمدينة حائل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 87 وأعدت اللجان التنفيذية سواء على مستوى الإدارة أو المدرسة , وأبلغت الإدارة جميع المدارس التابعة لها والتي تزيد عن 1400 مدرسة للبنين والبنات وكذلك أندية الحي بضرورة تنفيذ مشروع الاحتفاء باليوم الوطني 87 ابتداء من الأحد 26_12_1438هــ وحتى الخميس 1_1_1439هـ.