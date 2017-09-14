 مهرجان “صيف الشرقية 38 ” يستحضر هوية ميناء العقير التاريخي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تنظم ورش عمل استعدادًا لبدء العام الدراسي حرس حدود تبوك ينقذ امرأة وطفلا بعد أن جرفتهم الأمواج المركز العربي ـ الأوروبي يُقدم شكوى أممية ضد قطر بشأن نزعها الجنسية تعسفيًا عن آل مرة عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأشخاص إيرانيين وزارة الثقافة تدعو الشباب للمشاركة في مسابقة وطنية عن اليوم الوطني مدير تعليم المخواة يؤكد أهمية “تحويل ثقافة الانضباط إلى سلوك” مهرجان “صيف الشرقية 38 ” يستحضر هوية ميناء العقير التاريخي تعليم حائل يستعد للاحتفال باليوم الوطني 87 في أكثر من 1400مدرسة نائب أمير الشرقية يناقش وضع الحلول لطرق “العقير” الأمم المتحدة تحذر من “سيناريو أسوأ” في أزمة الروهينغا اتحاد القدم ينفي رفع عدد اللاعبين الأجانب في أندية دوري جميل إلى 8 لاعبين مشعل بن ماجد يكرم مواطناً عثر على طفلة تائهة بكورنيش جدة

مهرجان “صيف الشرقية 38 ” يستحضر هوية ميناء العقير التاريخي

مهرجان “صيف الشرقية 38 ” يستحضر هوية ميناء العقير التاريخي
المناطق – منال الدوسري

استحضر مهرجان صيف الشرقية 38، والذي أنطلق الأحد الماضي، في منتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية، هوية ميناء العقير التاريخي، والذي يعد أقدم ميناء بحري في المملكة، وهو من المواقع التاريخية ‏الهامة وأول ميناء بحري فيها، وبوابة نجد البحرية، حيث يقع في محافظة الأحساء، وأنشأ قبل ألف عام، إذ يعود عمق أقدم تبادل تجاري عبر العقير والبلاد المجاورة لها .

وتأصل اللجنة المنظمة للمهرجان الهوية التاريخية للمنطقة، حيث اتخذت ميناء العقير التاريخي بقصد تعزيز النمط العمراني وتأصيله لدى المجتمع المحلي ، ويتخذ المبنى مستطيل الشكل وتتقدمه مقصورتان رئيسيتان تتقدمان بشكل بارز على مستوى الواجهة يزيد ارتفاعهما عن ستة أمتار وفي كل واجهة شيدت نافذتان من كل جانب ليبلغ عدد النوافذ ست نوافذ مستطيلة تعلوها أقواس نصف دائرية مزينة بمثلثات زجاجية ملونة ذات مصاريع خشبية مزخرفة وخلفها قضبان حديدية وسقفت غرفه بالكندل والباسكيل والحصر وغطيت بالطين وهذا الوضع جعلها تبدوا كغرف مراقبة .

واستطاع مهرجان صيف الشرقية 38 ، من توفير كل الخامات والأدوات المساعدة لمحاكاة تصميم ميناء العقير التاريخي، من ألواح الخشب والأعمدة المتكررة، واللون الأبيض المميز، مع إضفاء لمسات خاصة، تشير إلى تراث وهوية المنطقة وما تشتهر به من مناطق سياحية وأثرية قديمة، ليتعرف الزائر القادم للمنطقة من داخل المملكة أو من خارجها أو حتى المقيمين، على ثقافة وأصالة أهالي المنطقة وماضيهم العريق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>