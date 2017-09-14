مدير تعليم المخواة يؤكد أهمية “تحويل ثقافة الانضباط إلى سلوك”

شدد مدير التعليم بمحافطة المخواة علي بن خيران مفرح الزهراني على أهمية الدور الفاعل والمتابعة الجادة لأداء المدارس بما يخدم الانضباط والبدايات الجادة في ظل كون الادارة ترفع شعار #عام_استثنائي .

منوهاً بدور واهمية التوعية الاعلامية بأهمية الانضباط المدرسي وبيان السلبيات المترتبة على ضعف الانضباط.

وعرج خلال اجتماع لجنة الانضباط المدرسي للعام الدراسي القادم 1438-1439هـ، المنعقد بصالة الاجتماعات بالادارة وعبر الربط الشبكي مع قطاع البنات

والذي عقد بحضور المساعد للشؤون التعليمية ومديري الإدارات على أهمية متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم، والتأكد من استعداد المدارس لاستقبال العام الدراسي والتأكد من مستوى الجهوزية ، منوهاً بدور مختلف الاقسام التربوية و القيادات المدرسية في تحقيق الانضباط وحث على اهمية التحفيز وتكريم المدارس المتميزة و على الدور الفاعل والمتابعة الجادة في متابعة أداء المدارس بما يخدم الانضباط المدرسي وضرورة العمل على تحويل ثقافة الانضباط إلى سلوك دائم و بدور التوعية الاعلامية بأهمية الانضباط المدرسي وبيان السلبيات المترتبة على عدم الانضباط. وعلى اعداد ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية للمدارس، وتمنى ان تكون التهيئة الناجحة من الإدارات المعنية بحركة نقل المعلمين ووكلاء ومديري المدارس وترحيل المقررات عاملاً مساعداً لتحقيق بداية جادة بكل فاعلية وحث كافة الجهات على البداية الجادة من خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس وتثبيت الغياب والتواصل مع اولياء الأمور مع ضرورة العمل على توفير كافة التجهيزات اللازمة لها ، مهيباً بالإدارات والاقسام ومكاتب التعليم بالتنسيق فيما بينها واظهار اكبر قدر من التكامل لتحقيق الأهداف المنشودة للاستعداد للعام الدراسي ، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض عمل اللجنة من تحديات، داعيًا إلى الالتزام بالدقة في الإنجاز من أجل تحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات مكتملة في كافة المجالات، وشدد على اهمية رفع تقارير لإدارات المعنية بشكل يومي لمعالجة أي خلل وتلافي أي قصور. قد يحول دون تحقيق البداية الجادة.

وقامت إدارة المستودعات بتعليم المخواة والمستودعات التابعة لها

بترحيل وتسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس حيث تسلمت اكثر من ٤١٣ مدرسة لمختلف المراحل بقطاعي البنين والبنات مقرراتها وبمانسبته ١٠٠٪‏